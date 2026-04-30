Tu PC te envía señales: ¿sabes cuándo cambiar el procesador? 

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Un procesador es, simplificando mucho la explicación, el cerebro de un ordenador. El componente que se encarga de ejecutar instrucciones, tareas y de 'decidir' a qué velocidad responde el PC al jugar, editar vídeo o abrir varios programas a la vez. Es la razón por la que, si tu ordenador va lento, quizá la culpa no esté en la memoria ni en el disco duro. Puede ser (y suele ocurrir) que la CPU ya no dé más de sí.

¿Y cómo saber que ha llegado el momento de cambiarlo? Porque notarás cuellos de botella, juegos que no alcanzan buenos FPS aunque tengas una tarjeta gráfica decente, tirones en multitarea, unos segundos de espera para hacer cualquier función, tiempos de renderizado eternos… En todas estas situaciones, tu PC te está pidiendo un nuevoprocesador, como el AMD Ryzen 7, que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en PcComponentes y es lo más vendido del momento.

Ventajas del procesador AMD Ryzen 7

8 núcleos y 16 hilos para jugar, transmitir, editar o trabajar con varias tareas a la vez.

Alcanza hasta 5,2 GHz en modo turbo, lo que reduce tiempos de carga y mejora la respuesta.

Incorpora 96 MB de caché L3 gracias a la tecnología 3D V-Cache, lo que aumenta FPS y reduce la latencia en gaming.

Es compatible con DDR5 hasta 192 GB y PCle 5.0, así que deja preparado el PC para componentes de nueva generación durante años.

El procesador AMD que hace que tu PC vuelva a ir rápido

Procesador AMD Ryzen 7

El AMD Ryzen 7 9800X3D está diseñado para que la potencia bruta se note en situaciones reales. Por ejemplo, tiene una enorme caché de 96 MB que reduce el tiempo de espera para acceder a datos repetitivos (partidas mucho más fluidas, menos tirones, mejores tasas de imágenes por segundo, etc.). Esto es más importante de lo que parece, porque hay usuarios que tienen una buena tarjeta gráfica, pero no un procesador que la alimente al ritmo adecuado.

Eso es un cuello de botella: cuando la GPU puede dar más, pero la CPU se queda corta. Este procesador AMD tiene frecuencias de 4,7 GHz de base y picos de 5,2 GHz. Y también es muy completo más allá del mundo gaming, porque sirve para editar vídeo, usar software de modelado o hacer multitarea intensiva.

Todo lo que debes saber antes de comprar un procesador

Si estás pensando comprarte un procesador, como este AMD Ryzen 7, estas son las preguntas que deberías hacerte:

¿Es compatible con la placa base? En este caso, es socket AM5, así que no sirve para placas antiguas AM4 ni para equipos que no soporten esta plataforma.

¿Qué procesador necesitas? Las necesidades no son las mismas para quien navega y usa Office que para quien juega a títulos exigentes, edita en 4K o trabaja con diseño 3D.

Fíjate en la memoria compatible. Ese modelo funciona con DDR5, que es una ventaja de cara al futuro, pero te 'obliga' a asumir esa plataforma.

Nuestro consejo al elegir procesador es que pienses en tus necesidades actuales y también en el futuro, y este AMD Ryzen 7 es muy equilibrado porque asegura compatibilidad con componentes de nueva generación. Además, ahora lo tienes rebajado en PcComponentes a menos de 430€. ¡Con razón está arrasando en ventas!

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