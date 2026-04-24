Si estás pensando en comprarte el nuevo MacBook Neo, vas a necesitar este adaptador USB

¿Le has echado el ojo al MacBook Neo de Apple o a uno de sus nuevos lanzamientos? Si estás pensando darte un capricho con uno de sus nuevos portátiles, incluso aprovechar alguna oferta en algún modelo antiguo, tienes que saber que el diseño tan fino y minimalista va acompañado de menos puertos USB que en otros ordenadores. Y es una tendencia que ya están siguiendo muchas otras marcas.
Por ejemplo, Apple únicamente incluye dos puertos USB-C, además de una entrada para auriculares de 3,5 mm y la del cargador. Si tienes que conectar cualquier otro dispositivo, vas a necesitar un adaptador USB, que también viene bien para conectar varios dispositivos al mismo tiempo en portátiles que sí tengan más puertos. Acabamos de fichar en PcComponentes el adaptador USB PcCom Essential HUB Dockin 11 en 1 rebajado a a menos de 20€. ¡Aprovecha la oferta!
¿Por qué necesitas este adaptador USB?
- Convierte un único puerto USB-C en 11 conexiones distintas.
- Salida HDMI 4K para usar un monitor externo con buena calidad de imagen.
- Puerto Ethernet RJ45 para una conexión a internet más estable que el Wi-Fi.
- Puedes cargar el portátil mientras utilizas el adaptador gracias al Power Delivery.
Convierte tu portátil en una estación de trabajo completa
El adaptador USB PcCom Essential HUB Dockin 11 en 1 te va a permitir utilizar varios dispositivos al mismo tiempo, aunque tu portátil solo tenga un par de puertos USB-C. Si sueles trabajar con discos duros, periféricos o pantallas externas, lo vas a agradecer.
Este diseño, además, es práctico gracias a su diseño compacto y un acabado metálico muy resistente. El cable no es especialmente largo, pero sí que es flexible y en realidad no necesitas que lo sea para conectar puertos. Por supuesto, funciona con macOS y también con portátiles Windows, así que es una solución muy versátil si no quieres llevar varios adaptadores encima.
Todos los puertos que incluye este adaptador USB
Este adaptador USB en realidad es un HUB que cubre cualquier necesidad que puedas tener con tu portátil, ya sea un MacBook o de cualquier otra marca. Incluye:
- Salida HDMI con soporte 4K para monitores o televisiones.
- Puerto VGA muy útil para equipos más antiguos.
- Puerto USB 3.0 para transferencias rápidas.
- 3 puertos USB extra para periféricos (teclado, ratón o discos externos).
- Puerto USB-C con Power Delivery para seguir cargando el portátil.
- Lectores de tarjetas SD y microSD.
- Jack de 3,5 mm con auriculares.
Si tu portátil es tu herramienta de trabajo y sueles conectar discos duros o periféricos, este adaptador USB te va a venir muy bien. ¡Ahora por menos de 20€ en PcComponentes!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.