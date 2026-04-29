El regalo de última hora perfecto para el Día de la Madre: la mejor manera de combinar belleza y tecnología

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¿Todavía no tienes regalo para el Día de la Madre? Aunque queden pocos días y tengamos el Puente de Mayo por medio, todavía estás a tiempo de tener un detalle con una de las personas más importantes de tu vida. Y acabamos de fichar en PcComponentes el regalo perfecto para ella: el anillo inteligente Amazfit Helio Ring.

Es una versión más barata que el Oura Ring que lleva ya un tiempo estando de moda, y viene de maravilla si tu madre ya tiene un smartwatch, es una persona activa y le gusta tener el control de todos los parámetros de salud (frecuencia cardíaca, sueño, estrés…). Además, acabamos de fichar el anillo de Amazfit rebajado en PcComponentes a menos de 170€. ¡Regalazo!

¿Por qué regalar un anillo inteligente?

Pesa solo 3,82 gramos, así que es muy ligero para llevarlo todo el día puesto.

Cuerpo de titanio con un acabado muy elegante y resistente.

Monitoriza la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la temperatura de la piel, el estrés y el sueño.

Hasta 4 días de autonomía y carga completa en menos de 1 hora y media.

Un regalo que cuida del descanso, la salud y la energía de mamá

Amazfit Helio Ring

El anillo inteligente Amazfit Helio Ring tiene su parte estética, porque está disponible en varios colores y tallas. Pero al mismo tiempo es un dispositivo funcional y discreto para medir todos los parámetros de salud y deporte, incluso con más precisión que un reloj inteligente. Al ir colocado en el dedo, mide mejor el pulso y otros datos biométricos.

El Amazfit Helio Ring analiza durante el día y la noche datos como la frecuencia y la variabilidad cardíaca, el oxígeno en sangre o la temperatura corporal y después traduce esos datos en informes fáciles de entender desde la app de Zepp.

Todos los usos del anillo inteligente Amazfit

Puede pasar perfectamente por una pieza de joyería, pero en realidad tiene muchos usos 'ocultos':

Monitor de sueño avanzado para conocer toda la información de descanso: horas, sueño profundo, estrés por las noches…

Controla la salud a diario: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, temperatura, niveles de estrés, con avisos para mejorar hábitos.

Mide todo lo relacionado con el deporte: actividad, carga física, recuperación, datos de rendimiento que se pueden compartir con otras apps…

Análisis emocional gracias al sensor EDA: detecta cómo influyen las tensiones del día a día en el cuerpo.

Este anillo inteligente de Amazfit es un regalazo para el Día de la Madre. Si lo pides ahora en PcComponentes, además de conseguirlo rebajado a menos de 170€, lo recibirás mañana en casa y tendrás margen de sobra para el próximo domingo 3 de mayo.

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