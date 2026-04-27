La edición especial más bonita del smartwatch HUAWEI que arrasa en ventas: ahora a un precio más bajo que nunca

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Si todavía no tienes regalo para este Día de la Madre, HUAWEI te lo pone muy fácil con el smartwatch que tienen en su Store a un precio que no volverás a ver en una buena larga temporada. Es el HUAWEI WATCH GT 5, uno de sus últimos smartwatches y con mejores prestaciones, aunque en una edición especial en color azul pastel que sienta muy bien en esta época del año.

Además, acaba de bajar de precio por debajo de los 140€ en la HUAWEI Store, a lo que tenemos que sumarle un 8% extra con el cupón AES08DIAMADRE exclusivo del Día de la Madre, los auriculares FreeBuds SE 2 de regalo y 1 mes gratis de VIP de Esferas de Reloj. Lo mires por donde lo mires, es un regalazo para mamás deportistas y activas.

Mejores características del HUAWEI WATCH GT 5

Tiene un diseño ultraligero que solo pesa 35 gramos y se adapta muy bien a la muñeca.

Incluye más de 100 modos de entrenamiento que cubren actividades más básicas y deportes específicos.

Sistema de salud HUAWEI TruSense para monitorizar muchos parámetros en tiempo real.

Llamadas por Bluetooth directamente desde el reloj para no depender siempre del móvil.

HUAWEI tiene el smartwatch perfecto: cómodo, bonito y mide la salud

HUAWEI WATCH GT 5

El HUAWEI WATCH GT 5 en color azul pastel (está disponible en otros tonos) es una de las versiones más elegantes de este smartwatch. Porque los relojes inteligentes de HUAWEI vuelven a demostrar que se puede ser activa, deportista e ir a la moda. Además, con una esfera redonda que tiene el tamaño perfecto y una correa muy cómoda fabricada con materiales resistentes.

En el apartado de salud, el sistema de monitorización mide la frecuencia cardíaca y analiza distintos aspectos del bienestar (sueño, actividad física) con un nivel de detalle brutal. Y para las mamás que hacen deporte, este smartwatch HUAWEI en oferta registra entrenamientos, sigue rutas con máxima precisión y también proporciona consejos para mejorar el rendimiento.

¿Es un buen regalo para el Día de la Madre?

Rotundamente, sí. Es un regalazo tanto si tu madre ya tiene un reloj inteligente más básico y antiguo como si es el primero. Por fuera, tiene un buen tamaño que se adapta a todas las muñecas y el color azul pastel es muy elegante y está de moda ahora que llega el buen tiempo.

Y por dentro, incluye funciones a las que cualquier madre le podrá sacar partido, tanto si lleva una vida activa como si practica deporte regularmente. Además, podrá controlar todos los parámetros de salud y medir su bienestar.

Si aún no tienes regalo, aprovecha antes de que sea demasiado tarde para pedir este smartwatch HUAWEI en la Store, y no olvides aplicar el cupónAES08DIAMADRE para llevártelo con un 8% de descuento extra sobre el precio ya rebajado.

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