Así es el smartwatch que utilizan los runners para mejorar sus registros y llegar mejor preparados a las carreras

Los smartwatches llevan ya un tiempo en nuestra vida, aunque no todos están diseñados para el mismo fin. Hay modelos más básicos que son suficientes para personas activas que solo necesitan registrar pasos, calorías o recibir las notificaciones del móvil. Y luego hay relojes inteligentes muy orientados al ámbito deportivo, con cientos de modos de deporte y mediciones de salud avanzadas.

También hay smartwatches para un perfil muy concreto, como los runners, y uno de los más completos es el HUAWEI WATCH GT Runner 2, ahora rebajado en la HUAWEI Store y con unos auriculares FreeArc de regalo. Además, con el cupón descuento AES08DIAMADRE te puedes ahorrar un 8% en la compra.

¿Por qué es el mejor smartwatch para runners?

Posicionamiento un 20% más preciso que mejora el registro de la distancia, el ritmo y la ruta.

Autonomía de hasta 32 horas con GPS activo.

Pesa menos de 35 gramos para mayor sensación de ligereza.

Pantalla con hasta 3.000 nits de brillo que se ve muy bien a pleno sol.

Incluye más de 100 modos de deporte.

Entrena con datos reales y mejora tu rendimiento

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El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es uno de los mejores smartwatches para runners, pues registra la actividad e incluye métricas avanzadas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o estimaciones de rendimiento. Además de registrar distancias o ritmos de carrera, también te ayudará a entender cómo responde tu cuerpo a cada entrenamiento.

Por ejemplo, tiene un modo maratón que viene muy bien para planificar las carreras con objetivos realistas basados en tu historial. Algo así como tener un pequeño entrenador personal en la muñeca. Además, incorpora mapas offline y navegación que evitará que tengas que depender del móvil. Y todo con un diseño en titanio y una correa transpirable que podrás llevar para entrenar y para el resto de tu vida.

Las ventajas de comprar este smartwatch en la HUAWEI Store

Comprar en la HUAWEI Store siempre tiene beneficios. En el caso de este smartwatch para runners, está rebajado 50€ solo por tiempo limitado. Pero aún hay más. Acaban de lanzar una promo por el Día de la Madre y con el código AES08DIAMADRE puedes ahorrarte un 8% en todas las compras que hagas en la HUAWEI Store hasta el 3 de mayo a medianoche.

Además, este smartwatch incluye de regalo unos auriculares FreeArc en color negro y el servicio Multipass gratis durante 90 días (valorado en 116€). Y también tienen envío gratis y puedes acogerte a distintas opciones de financiación flexible. ¡Todo son ventajas!

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A pesar de ser un smartwatch para runners, tiene mucho sentido en el día a día, y puedes combinarlo fácilmente con tu outfit si tienes varias correas intercambiables. Es una de las compras más lógicas si llevas tiempo corriendo, ¡por menos de 350€!

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