¿Escapada en el Puente de Mayo? No te olvides de la baliza V16 obligatoria por la DGT

La baliza V16 es obligatoria en España desde el pasado 1 de enero de 2026 como sustituta de los triángulos de emergencia. Y después de un periodo de gracia de varias semanas para que los conductores se familiaricen con ella, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha empezado a multar con 80€ a los que no la lleven y con 200€ para quienes no señalicen una avería correctamente.

¿Vas a viajar este Puente de Mayo? Si vas a escaparte estos 3 días y aprovechar el buen tiempo, deberías llevar tu baliza V16 en la guantera y hacer uso de ella en caso de avería, accidente o cualquier otra situación de emergencia. Si no la tienes, acabamos de fichar en AliExpress la baliza V16 de Raykong, homologada por la DGT y que cumple todos los requisitos para poder circular de manera segura y sin multas. ¡Ahora por menos de 25€!

¿Por qué comprar la baliza V16 si todavía no lo has hecho?

Visibilidad luminosa hasta a 1 kilómetro de distancia y a 360 grados.

Incluye conexión automática con la DGT 3.0 y envía la ubicación en tiempo real al encender la baliza.

Lleva eSIM con datos móviles incluidos hasta 2038 sin cuotas extra ni renovaciones.

Al tener certificación IP54, es resistente al agua y soporte el viento y la climatología adversa.

La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero

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La baliza V16 de Raykong es un modelo homologado por la DGT y totalmente válido para circular con él desde el pasado 1 de enero de 2026. Por supuesto, cumple con todos los requisitos de Tráfico, ya que tiene datos móviles a través de una eSIM y conexión prepagada hasta 2038 para enviar la ubicación a la plataforma DGT 3.0. Esta, a su vez, avisa a otros conductores a través de los navegadores y los paneles luminosos de las carreteras.

Incluye el certificado de homologación de la DGT, es visible a 1 kilómetro de distancia y también 100% resistente al viento, a la lluvia y a las temperaturas extremas.

Todo lo que debes saber para viajar este Puente de Mayo

La Semana Santa fue el primer operativo especial de tráfico desde que la DGT multa por no llevar la baliza V16, y este Puente de Mayo será el segundo. El año pasado, registraron más de 7 millones de desplazamientos de larga distancia por carretera, y este año las cifras apuntan a ser similares.

Si no quieres multas ni arriesgarte a colocar los triángulos en caso de emergencia, avería o accidente, aprovecha ahora que esta baliza V16 está rebajada a menos de 25€ en AliExpress. Por tu seguridad y la de los tuyos.

La baliza V16 de Raykong pertenece al programa Local+ de AliExpress, así que si la pides ahora, la recibirás en casa en solo 2 días y te llegará a tiempo para el Puente de Mayo y el resto de desplazamientos por carretera que hagas a partir de ahora.

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