Otra manera de celebrar el Día del Libro: lleva tus lecturas siempre encima con un libro electrónico

Siempre habrá algo especial en elegir un libro por su portada, en el olor de sus páginas o en seleccionar qué lectura te llevas a tu próximo viaje. Aunque las tendencias también evolucionan y hoy existen otras alternativas para leer, como son los libroselectrónicos. Y qué mejor que el Día del Libro y Sant Jordi para dar el paso hacia un e-Book.

Ojo, no significa que debas abandonar el libro en papel, pues las dos alternativas están hechas para convivir. Es decir, puedes seguir llenando tus estanterías con el formato físico y al mismo tiempo tener un libro electrónico para cuando estés fuera de casa o te vayas de viaje y no puedas llevarte varias lecturas en la maleta. Por eso, hemos fichado el libro electrónico de GadgetZone, ahora rebajado en AliExpress a menos de 65€ durante el Día de Marcas. Este 23 de abril es la excusa perfecta para darte un capricho.

Argumentos a favor de este libro electrónico rebajado

Pantalla de 7 pulgadas con tecnología que reduce la fatiga visual incluso en sesiones largas.

Batería de 2100 mAh que aguanta semanas de uso.

4 GB de memoria integrada ampliable hasta 128 GB.

Compatible con más de 25 formatos (epub, pdf) sin conversiones.

Conexión Wi-Fi y Bluetooth para descargar libros.

La manera más cómoda de llevar tus lecturas a cualquier parte

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El libro electrónico de GadgetZone es el dispositivo que necesitas en tu rutina para leer más sin complicarte la vida. Tiene un tamaño compacto, una pantalla de 7 pulgadas y apenas pesa, así que podrás guardarlo en un bolso, mochila e incluso llevarlo en la mano. Además, la pantalla tiene brillo ajustable que se adapta muy bien a exteriores e interiores.

Evita el cansancio ocular, sobre todo por la noche, y además tiene almacenamiento de sobra para descargar tantos títulos como necesites. Y si te preocupa la batería, este e-Book tiene una autonomía casi infinita para olvidarte del cargador durante semanas.

Trucos para aprovechar un libro electrónico y leer más

La falta de tiempo suele ser la principal razón por la que no leemos tanto como nos gustaría. Sin embargo, los libroselectrónicos no ocupan apenas espacio y puedes llevarlos siempre contigo. Y si eres de leer varias lecturas a la vez, es ideal para saltar de un libro a otro tantas veces como necesites. Porque quizá no nos apetece leer lo mismo por la mañana de camino al trabajo que por la noche justo antes de dormir.

Un truco muy útil para tu libro electrónico pasa por ajustar el brillo y el tamaño de la letra al momento del día. Mejora la experiencia y hace que leer sea mucho más cómodo, además de que reduce la fatiga visual. Y no, un libro electrónico no sustituye al libro en papel, sino que es un complemento estupendo para seguir construyendo tu hábito lector.

¿Llevas tiempo queriendo recuperar tu hábito lector? Este libro electrónico en oferta en AliExpress es estupendo para llevar tus lecturas siempre contigo, ¡ahora por menos de 65€!

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