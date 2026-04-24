¿Te levantas con dolor de espalda? Es el momento de renovar tu colchón con esta oferta de Carrefour

Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, y en realidad no le damos al descanso la importancia que tiene y que merece. Tan importante es dormir 8 horas como tener una buena higiene del sueño, unos hábitos más o menos estables y un buen colchón viscoelástico en casa. Los profesionales recomiendan cambiar el colchón cada 8 o 10 años, ¿el tuyo ya te está pidiendo que lo renueves?

Si es así, acabamos de fichar en Carrefour la oferta perfecta. El colchón viscoelástico Nora de Duérmete Online, con un tamaño de 150 x 190 cm, está disponible ahora con casi 150€ de descuento y 2 almohadas de regalo solo por tu compra. ¿A qué esperas para dormir mejor y cuidar tu postura?

Lo mejor de este colchón viscoelástico

Núcleo de espuma HR de alta densidad para una sensación de firmeza durante toda la noche.

Capa viscoelástica de 2 cm que alivia la presión y se adapta al contorno del cuerpo.

Diseño reversible con cara de invierno y de verano.

Tejido 3D transpirable que evita que se acumule calor.

Un colchón que se adapta a tu cuerpo y a la época del año

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El colchón viscoelástico Nora de Duérmete Online tiene una estructura con un núcleo firme que sostiene la columna con una capa superior que se adapta muy bien al cuerpo y que reduce puntos de presión en zonas más delicadas, como los hombros o la cadena. Así que la sensación de apoyo es constante.

Otro punto interesante y que valoran los usuarios es el diseñoreversible. Durante el invierno, la capa viscoelástica y los tejidos envolventes mantienen el calor y ayudan a relajar el cuerpo. En cambio, cuando suben las temperaturas, la cara de tejido 3D permite una mayor ventilación para no sudar en exceso.

¿Cómo elegir el mejor colchón según tu postura?

No todos dormimos igual ni tenemos las mismas necesidades, así que tenemos que elegir el mejor colchón basándonos en esa premisa. Por regla general:

Si duermes de lado, el colchónviscoelástico es el más adecuado para distribuir mejor el peso y soportar mejor el peso en hombros y caderas.

es el más adecuado para distribuir mejor el peso y soportar mejor el peso en hombros y caderas. Si duermes boca arriba, la prioridad es mantener la columna bien alineada, así que necesitarás un colchón con buena firmeza.

Si cambias mucho de posición durante la noche, lo ideal es un colchón versátil que responda a los movimientos sin perder soporte.

Este colchón viscoelástico con una altura de 21 cm es una base sólida y muy estable para mejorar el descanso y la higiene del sueño. Si te toca renovar el tuyo, aprovecha la oferta de Carrefour con 2 almohadas de regalo.

Los 10 mejores colchones hinchables del año: comparativa de productos y recomendaciones

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