El truco para broncearte desde los primeros rayos de sol: "Moreno precioso e intenso"

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¿Quieres ponerte morena desde el primer día que tomes el sol? Aunque todavía no aprieta el calor, sí que hace buen tiempo para ir a la playa o hacer cualquier plan al aire libre y coger un poco de color. Si es lo que buscas, y no quieres tirarte todo el día al sol, necesitas un buen acelerador del bronceado.

Estas fórmulas, como su propio nombre indica, ayudan a que la piel se broncee de forma más rápida y uniforme al exponerte al sol. Eso sí, la mayoría de aceleradores no incluyen protector solar, sino que los debes aplicar primero y después utilizar un protector solar con SPF alto. Uno de los más vendidos cada verano es el acelerador del bronceado de Australian Gold, ahora rebajado un 26% en Primor y con un 10% de descuento adicional con el cupónEXTRA.

Ventajas de utilizar este acelerador del bronceado

Potencia el tono natural de la piel de forma progresiva.

Tiene textura de aceite seco que se absorbe rápido y no deja sensación grasa.

Incluye extracto de banana para hidratar la piel.

La tisotina favorece el proceso natural de bronceado.

Este es el truco para broncearte más desde los primeros rayos de sol

Acelerador del bronceado de Australian Gold

Si quieres coger colorcito desde que aprietan los primeros rayos de sol, necesitas el acelerador del bronceado de Australian Gold. Es una fórmula que triunfa todos los veranos y este año ya hay muchas chicas adelantándose ahora que está rebajado en Primor. Uno de sus puntos fuertes es que potencia el color y, además, ayuda a mantener la piel hidratada.

De hecho, una piel sana y cuidada se broncea de manera más uniforme y mantiene el tono durante más tiempo. Su fórmula incorpora extracto de banana y otros ingredientes que dejan la piel suave, sin llegar a ser muy densa ni pegajosa. Y la tirosina (muy habitual en estos productos) estimula el proceso natural de pigmentación de la piel.

Opiniones del acelerador del bronceado de Australian Gold

Este acelerador del bronceado de Australian Gold tiene una valoración de 4,79 / 5 estrellas en Primor y muy buenas reseñas positivas en Primor. Entre ellas:

"Llevo 2 veranos usándolo y cumple todas las expectativas. Te broncea bastante más rápido".

"Broncea rápido y el bronceado es más oscuro y duradero. Me encanta".

"Es el mejor acelerador del bronceado que he tenido. Deja un moreno precioso e intenso".

Para conseguir buenos resultados, lo ideal es que apliques primero el acelerador del bronceado y, cuando se seque, utilices un buen protector solar con SPF 50. Es el dúo perfecto para lucir un moreno bonito, ¡por menos de 16€!

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