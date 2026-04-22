Más cómoda y segura: así es la mirilla digital tirada de precio que todos los hogares modernos tienen

¿Tienes en casa una mirilla convencional? Es la opción de toda la vida y, a priori, la lógica para los hogares que aún no conocen las mirillasdigitales. Se colocan en el mismo hueco y te permiten ver quién llama a la puerta desde una pantalla, sin necesidad de asomarte. Y las más modernas funcionan con Wi-Fi, lo que te permite saber quién está al otro lado desde el móvil.

Viene bien si vives solo, recibes muchos paquetes o directamente no quieres abrir la puerta si no estás 100% seguro de quién está al otro lado. Esa es la razón por la que muchos hogares modernos están comprando la mirilla digital de EZVIZ, que ahora está rebajada un 24% en PcComponentes solo por tiempo limitado.

Razones para colocar esta mirilla digital en casa

Pantalla a color de 4,3 pulgadas más cómoda que una mirilla convencional.

La cámara graba en Full HD 1080p para ver con claridad quién está fuera.

Batería recargable de 2200 mAh.

Ángulo de visión de 146 grados para controlar más espacio.

La mirilla que te da control y tranquilidad sin abrir la puerta

Mirilla digital de EZVIZ

La mirilla digital de EZVIZ es comodísima para saber quién llama a la puerta en todo momento, pues la imagen aparece en una pantalla relativamente grande y en color. Por eso, viene muy bien para personas mayores o cualquiera que tenga dificultades para asomarse a la mirilla de toda la vida.

También ayuda el ángulo de visión de 146 grados, pues la cámara integrada muestra una zona mucho más amplia del rellano para evitar al máximo los ángulos muertos. Es posible identificar a cualquier persona e incluso saber si te han dejado un paquete en la puerta.

Preguntas frecuentes

¿Una mirilla digital sirve para cualquier puerta?

Por lo general, las mirillas digitales sirven para la mayoría de puertas estándar, pero confirma siempre el diámetro del agujero y el grosor. Esta de EZVIZ sirve para orificios de entre 14 y 26 mm.

¿Hace falta obras para instalar una mirilla digital?

No. Estos dispositivos aprovechan el hueco de la mirilla tradicional y se instalan de manera sencilla.

¿Se puede ver la imagen desde el móvil?

Sí, este modelo se puede conectar vía Wi-Fi a cualquier dispositivo y consultar la cámara desde la app.

¿Qué calidad de imagen tiene?

La EZVIZ HP2 graba en resolución Full HD 1080p, suficiente para ver con claridad quién está al otro lado de la puerta.

¿Necesitas más razones? Esta mirilla digital tiene un precio que no pasa de los 60€ y te va a venir de maravilla en casa. ¡Cómprala ahora rebajada!

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