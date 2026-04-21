Llegan las ofertas del Día de la Madre a HUAWEI: regala este smartphone de última generación rebajado

Si estás buscando un regalo especial para el Día de la Madre, nuestro consejo para este año es que te vayas a lo funcional y a esas cosas a las que podrá sacarle partido a diario. Por ejemplo, un smartphone, si sabes que le toca renovar el suyo o necesita dar un salto en prestaciones. Además, ¿qué mejor momento para hacerlo que a las puertas del verano y de los planes al aire libre?

Este año, la HUAWEI Store nos lo pone fácil, porque acaban de lanzar sus Ofertas del Día de la Madre con descuentos y un 8% extra en toda la tienda con el cupónAES08DIAMADRE. También en el HUAWEI Pura 80 Ultra, que ahora llega con regalos y un precio 300€ más barato de lo habitual. ¡Aprovéchalo!

Top 5 características del HUAWEI Pura 80 Ultra

Cámara con teleobjetivo doble para hacer zoom óptico de 3,7 y 9,4 aumentos sin perder calidad. Batería de 5.170 mAh para aguantar todo el día. Admite carga ultrarrápida de hasta 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica. La pantalla alcanza un brillo máximo de 3.000 nits que se ve muy bien en exteriores. El cristal Kunlun Glass de segunda generación es hasta 25 veces más resistente y soporta mejor golpes y arañazos.

Un smartphone que se pasa el juego y hace mejores fotos

HUAWEI Pura 80 Ultra

El HUAWEI Pura 80 Ultra tiene muchísimos argumentos a favor, y uno de ellos es su cámara. Incluye un teleobjetivo doble para acercarse mucho más a los pequeños detalles sin perder calidad. Si a tu madre le encanta inmortalizar su día a día o hacer fotos en viajes, va a disfrutar muchísimo de la lente que incorpora este smartphone HUAWEI rebajado. También es muy buena en situaciones de poca luz.

La experiencia diaria también está muy cuidada gracias a la pantalla con una tasa de refresco adaptativa para ver todo el contenido de manera más fluida. Además, incorpora llamadas con cancelación de ruido mediante Inteligencia Artificial y una batería de gran capacidad.

Cómo aprovechar las ofertas del Día de la Madre de la HUAWEI Store

Las ofertas del Día de la Madre han llegado hoy a la HUAWEI Store y estarán activas hasta el mismo domingo 3 de mayo a medianoche. Hasta entonces, encontrarás una amplia gama de dispositivos rebajados y también podrás aplicar el código descuento AES08DIAMADRE para ahorrarte un 8% en todas tus compras.

Además, comprar en la HUAWEI Store siempre tiene ventajas y beneficios exclusivos que no encontrarás en ninguna otra parte. Por ejemplo, al comprar este HUAWEI Pura 80 Ultra te puedes llevar una funda totalmente gratis y el servicio HUAWEI Care+ (protección de pantalla + sustitución de batería) gratis durante 1 año.

¿No es un regalazo para tu madre? Aprovecha el precio que tiene ahora en la HUAWEI Store y cómpralo más barato que en cualquier otro sitio. ¡Es un súper smartphone!

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