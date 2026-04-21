Este kit completo de afeitado para hombres cuesta menos que una afeitadora premium (y está volando)

¿Cuántos accesorios y dispositivos tienes en casa para el cuidado personal? Si eres de tener cuchillas, una afeitadora eléctrica para la cara, otra para el cuerpo y un cortapelos, ahora lo puedes simplificar todo en un dispositivo multifunción con cabezales que cubran varias funciones. Es justo lo que hace el Xiaomi Grooming Kit Pro, rebajado ahora a menos de 50€ en las SuperOfertas de AliExpress.

Es un kit completo que incluye varios cabezales intercambiables, peines de distintas longitudes y accesorios para cubrir prácticamente cualquier necesidad de cuidado personal. Además, con un precio por debajo de algunas afeitadoras eléctricas premium.

Ventajas de utilizar el Xiaomi Grooming Kit Pro

Incluye cabezales para barba, cuerpo, nariz y orejas en el mismo dispositivo.

Hasta 90 minutos de autonomía con una sola carga + 10-12 minutos extra de batería con solo 5 minutos de carga.

Resistencia al agua IPX7 para limpiarla bajo el grifo.

Precisión de corte de 0,5 mm y peines ajustables de hasta 20 mm.

El kit más completo para cuidar la barba, el pelo y el cuerpo

Xiaomi Grooming Kit Pro

Lo que destacan los usuarios que han comprado el Xiaomi Grooming Kit Pro es que no necesitan tener varios dispositivos en casa. Con un solo cuerpo y varios cabezales, permite perfilar la barba, recortar el vello corporal o eliminar el de la nariz y las orejas en cuestión de segundos.

Además, incluye varios peines guía que se adaptan muy bien a las necesidades de los hombres que quieren una barba apurada o una algo más larga. Por supuesto, es una afeitadora ergonómica, con un buen agarre, y la puedes utilizar tanto con cable como inalámbrica. Incluye también un estuche de viaje para llevar el kit de Xiaomi siempre contigo.

Preguntas frecuentes

¿Esta afeitadora eléctrica Xiaomi sirve solo para la barba?

No. Incluye varios cabezales para barba, vello corporal, nariz, orejas y definir contornos.

¿Se puede usar en la ducha?

Sí, porque es resistente al agua IPX7, así que soporta salpicaduras y se puede limpiar bajo el grifo.

¿Cuánto dura la batería?

Con una carga completa, hasta 90 minutos. Sin embargo, también permite uso con cable.

¿Es una afeitadora cómoda para viajar?

Sí, porque incluye estuche, bloqueo de viaje y carga mediante USB-C, así que es fácil de llevar en una maleta o mochila.

Olvídate de llevar varios accesorios cuando te vas de viaje o de tenerlos en casa, porque esta afeitadora de Xiaomi es la más completa para el cuidado masculino. ¡Y cuesta menos de 50€ en AliExpress!

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