Alisa, seca y protege: así es la plancha de aire 3 en 1 que necesitas para reducir el daño por calor

¿Crees que alisarte el pelo es sinónimo de aplicar calor a una temperatura elevada? Sí y no. Durante años ha sido así y, como mucho, podías aplicar un protector o utilizar el modo de temperatura más bajo que permita tu plancha. Pero hoy existen otras soluciones aún más respetuosas con la salud capilar, como una plancha de pelo con aire.

En realidad, el funcionamiento se parece más a un secador de pelo o un cepillo de aire, pero con el diseño de una plancha. Estos dispositivos reducen la exposición a temperaturas extremas para lucir un alisado perfecto sin daños, como la plancha de pelo con aire Air Lisse Olive de Cecotec. Acaba de bajar su precio a menos de 50€ en AliExpress, ¡y se va a convertir en tu imprescindible!

Ventajas para tu melena de utilizar una plancha de aire

Menor exposición al calor directo al combinar aire y placas que reducen el daño acumulado.

Motor de 1.600 W y hasta 115.000 rpm para un secado más rápido y eficiente.

Tecnología iónica que reduce el encrespamiento y mejora el brillo en una sola pasada.

Placas revestidas con queratina y aceite de argán para un acabado más suave y cuidado.

Así es la plancha Cecotec que alisa en menos tiempo y reduce el daño

Plancha de pelo con aire Air Lisse Olive de Cecotec

La plancha de pelo con aire Air Lisse Olive de Cecotec tiene la etiqueta de ser la más versátil de la marca y una de las más completas del mercado dentro de la gama media. El motivo es que puedes utilizar solo aire, solo calor o una combinación de los dos según lo que necesite tu melena en cada momento. El modo aire, por ejemplo, es útil para un acabado natural o para solo secar y dar forma sin exponer la melena a temperaturas muy altas.

En cambio, cuando necesites alisar a conciencia o si tienes el pelo rebelde, el modo con placas regulables entre 100ºC y 230ºC es estupendo, adaptando siempre la temperatura exacta a tu tipo de cabello. Además, incluye una pantalla y varios ajustes para poder regular la temperatura de manera intuitiva.

¿Hay diferencias en el uso de una plancha de aire?

Sí, y las vas a notar desde el primer uso. La principal diferencia está en cómo trata tu melena. Una plancha tradicional concentra todo el calor en las placas, pero la plancha de aire reparte el trabajo entre la temperatura y el flujo de aire para alisar de una manera mucho más respetuosa. Así que el proceso de secado es mucho más progresivo.

En lugar de sellar el cabello con calor, lo moldea poco a poco y consigue un resultado mucho más natural. Y el aceite de argán y la queratina hidratan la melena. Tardarás algo más de tiempo, eso sí, pero a cambio el pelo sufre mucho menos.

La tecnología avanza, y ahora nos lo ponen en bandeja para cuidar el cabello sin calor extremo. Esta plancha de pelo con aire de Cecotec acaba de bajar su precio a menos de 50€ en AliExpress, ¡corre a por ella!

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