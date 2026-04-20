Olvídate de barbacoas enormes: Ikea rebaja en su outlet una compacta de carbón para disfrutar del buen tiempo
Si te encantan las comidas y cenas al aire libre, necesitas esta barbacoa portátil de carbón rebaja un 28% en el outlet de Ikea. ¡Supercompra!
Ikea tiene la mesa plegable con sillas perfecta para tu patio, jardín o terraza esta primavera
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Ahora que llega el buen tiempo y vuelven los planes al aire libre, ¿estás pensando en hacer comidas y cenas con amigos al aire libre? Si la respuesta es sí, necesitas fichar la barbacoa de carbón portátil que Ikea acaba de rebajar un 28% en su outlet. Es la solución perfecta si quieres cocinar a la barbacoa sin tener un modelo mucho más grande, y encima la podrás llevar a cualquier parte.
De hecho, las barbacoas compactas, plegables y fáciles de transportar encuentran ahora su momento estrella, sobre todo si te gusta cocinar con ese sabor y olor a la parrilla. Aprovecha ahora que Ikea ha rebajado este modelo top ventas a menos de 25€.
Argumentos a favor de esta barbacoa de carbón portátil
- Diseño plegable que ocupa poco espacio y cabe bien en cualquier rincón.
- Zona de cocción de 28 centímetros, suficiente para preparar carne, verduras o pescado.
- Parrilla que evita que los alimentos pequeños caigan al carbón.
- Orificios de ventilación para alcanzar más temperatura y cocinar en menos tiempo.
Una barbacoa portátil perfecta para tus planes al aire libre
La barbacoa de carbón portátil responde muy bien a la necesidad de preparar una comida al aire libre sin depender de una barbacoa más grande, más pesada o difícil de llevar de un lugar a otro. Como es plegable, la puedes transportar fácilmente y guardar en cualquier rincón cuando no la necesites sin ocupar demasiado espacio.
La parrilla permite cocinar alimentos más pequeños, como verduras cortadas finas o pescado, sin que terminen colándose por los orificios. Tiene buena ventilación y está fabricada con materiales que aguantan muy bien el trote que le solemos dar a una barbacoaportátil.
¿La barbacoa de Ikea es para ti?
Si uno de tus planes favoritos cuando llega el buen tiempo es organizar comidas y cenas al aire libre con amigos, sí que lo es. Esta barbacoa de carbón portátil tiene mucho sentido para utilizar en casa, tengas una terraza pequeña, un patio o un jardín amplio.
Evidentemente, por su tamaño, no es la más cómoda para cocinar grandes cantidades de comida a la vez. Pero sí que tiene mucho sentido para parejas, grupos pequeños o como complemento de una barbacoa más grande.
No dejes pasar esta oportunidad, porque estabarbacoa de carbón baja su precio en Ikea a las puertas del buen tiempo. ¡Chollazo por menos de 25€!
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