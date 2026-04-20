Olvídate de barbacoas enormes: Ikea rebaja en su outlet una compacta de carbón para disfrutar del buen tiempo

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Ahora que llega el buen tiempo y vuelven los planes al aire libre, ¿estás pensando en hacer comidas y cenas con amigos al aire libre? Si la respuesta es sí, necesitas fichar la barbacoa de carbón portátil que Ikea acaba de rebajar un 28% en su outlet. Es la solución perfecta si quieres cocinar a la barbacoa sin tener un modelo mucho más grande, y encima la podrás llevar a cualquier parte.

De hecho, las barbacoas compactas, plegables y fáciles de transportar encuentran ahora su momento estrella, sobre todo si te gusta cocinar con ese sabor y olor a la parrilla. Aprovecha ahora que Ikea ha rebajado este modelo top ventas a menos de 25€.

Argumentos a favor de esta barbacoa de carbón portátil

Diseño plegable que ocupa poco espacio y cabe bien en cualquier rincón.

Zona de cocción de 28 centímetros, suficiente para preparar carne, verduras o pescado.

Parrilla que evita que los alimentos pequeños caigan al carbón.

Orificios de ventilación para alcanzar más temperatura y cocinar en menos tiempo.

Una barbacoa portátil perfecta para tus planes al aire libre

Barbacoa portátil IKEA

La barbacoa de carbón portátil responde muy bien a la necesidad de preparar una comida al aire libre sin depender de una barbacoa más grande, más pesada o difícil de llevar de un lugar a otro. Como es plegable, la puedes transportar fácilmente y guardar en cualquier rincón cuando no la necesites sin ocupar demasiado espacio.

La parrilla permite cocinar alimentos más pequeños, como verduras cortadas finas o pescado, sin que terminen colándose por los orificios. Tiene buena ventilación y está fabricada con materiales que aguantan muy bien el trote que le solemos dar a una barbacoaportátil.

¿La barbacoa de Ikea es para ti?

Si uno de tus planes favoritos cuando llega el buen tiempo es organizar comidas y cenas al aire libre con amigos, sí que lo es. Esta barbacoa de carbón portátil tiene mucho sentido para utilizar en casa, tengas una terraza pequeña, un patio o un jardín amplio.

Evidentemente, por su tamaño, no es la más cómoda para cocinar grandes cantidades de comida a la vez. Pero sí que tiene mucho sentido para parejas, grupos pequeños o como complemento de una barbacoa más grande.

No dejes pasar esta oportunidad, porque estabarbacoa de carbón baja su precio en Ikea a las puertas del buen tiempo. ¡Chollazo por menos de 25€!

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