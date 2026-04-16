Samsung da en el clavo con el nuevo Galaxy S26+: así puedes conseguirlo más barato
El nuevo Samsung Galaxy S26+ es un smartphone con IA integrada en muchas tareas, una cámara muy top y un tamaño cómodo para el día a día.
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El Samsung Galaxy S26+ es un smartphone que acaba de aterrizar en el mercado para cubrir una necesidad que muchos usuarios buscaban, como es tener un móvil potente, con buena cámara, autonomía suficiente y un tamaño cómodo para usar a diario. No todo el mundo necesita un modelo Ultra que parece más una tablet ni quiere renunciar a prestaciones por elegir una versión algo más básica.
Y por eso, Samsung ha afinado muy bien con su nuevo S26+, que mejora la experiencia diaria con Inteligencia Artificial, mejor rendimiento, más autonomía y funciones de cámara avanzadas. ¿Lo mejor? Ahora puedes ahorrarte 80€ si lo compras en Samsung.com, además de disfrutar de otros beneficios exclusivos de la tienda online de Samsung. ¡Aprovéchalo!
Novedades que merecen la pena del nuevo Galaxy S26+
- Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz para que el contenido se vea más fluido.
- Batería con hasta 31 horas de reproducción de vídeo.
- Carga rápida que alcanza hasta el 69% en solo 30 minutos.
- Cámara principal de 50 MP con mejoras en fotografía nocturna y zoom de hasta 30 aumentos para captar todos los detalles.
Un smartphone de gama alta sin excesos
El Samsung Galaxy S26+ mejora con respecto a la generación anterior en todos los sentidos. Tiene más potencia, IA mejor integrada en todas las tareas y una cámara muy decente. Eso sí, sin llegar a ser un móvil incómodo ni exagerado en tamaño. Además, Samsung ha mejorado el sistema de refrigeración para disipar hasta un 29% más de calor.
A nivel de fotografía, este Samsung es uno de los más completos, con una cámara de 50 MP perfecta para hacer fotos, grabar vídeos e inmortalizar tus momentos favoritos. Aunque es buena en todos los aspectos, su punto fuerte está en la fotografía nocturna. También en la estabilización Super Steady, que ayuda a grabar vídeos en movimiento mucho más suaves.
Beneficios de comprar el nuevo smartphone en Samsung.com
Además de estar rebajado 80€, hay otros beneficios interesantes que solo conseguirás si compras en Samsung.com. Para empezar, que en la tienda oficial están disponibles dos colores (Gris Plata y Oro Rosa) que no encontrarás en ninguna otra parte.
Por otro lado, gracias al programa Entrega y Estrena, te puedes llevar hasta 564€ de ahorro en el nuevo Samsung Galaxy S26+. Es decir, 70€ de descuento directo solo por entregar tu antiguo dispositivo, sea cual sea, y hasta 494€ después de la valoración. Incluye también el seguro Samsung Care+ gratis durante 3 meses, además de acumular puntos en el programa de fidelización de Samsung, envío gratuito y financiación flexible hasta en 36 meses. ¿Qué más puedes pedir?
Si lo quieres, en cualquiera de los colores disponibles, aprovecha que ahora lo tienes rebajado en Samsung.com y puedes ahorrar mucho más si entregas tu antiguo dispositivo. ¡La IA llega a tu vida para quedarse!
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