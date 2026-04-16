Samsung da en el clavo con el nuevo Galaxy S26+: así puedes conseguirlo más barato

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El Samsung Galaxy S26+ es un smartphone que acaba de aterrizar en el mercado para cubrir una necesidad que muchos usuarios buscaban, como es tener un móvil potente, con buena cámara, autonomía suficiente y un tamaño cómodo para usar a diario. No todo el mundo necesita un modelo Ultra que parece más una tablet ni quiere renunciar a prestaciones por elegir una versión algo más básica.

Y por eso, Samsung ha afinado muy bien con su nuevo S26+, que mejora la experiencia diaria con Inteligencia Artificial, mejor rendimiento, más autonomía y funciones de cámara avanzadas. ¿Lo mejor? Ahora puedes ahorrarte 80€ si lo compras en Samsung.com, además de disfrutar de otros beneficios exclusivos de la tienda online de Samsung. ¡Aprovéchalo!

Novedades que merecen la pena del nuevo Galaxy S26+

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz para que el contenido se vea más fluido.

Batería con hasta 31 horas de reproducción de vídeo.

Carga rápida que alcanza hasta el 69% en solo 30 minutos.

Cámara principal de 50 MP con mejoras en fotografía nocturna y zoom de hasta 30 aumentos para captar todos los detalles.

Un smartphone de gama alta sin excesos

Samsung S26+

El Samsung Galaxy S26+ mejora con respecto a la generación anterior en todos los sentidos. Tiene más potencia, IA mejor integrada en todas las tareas y una cámara muy decente. Eso sí, sin llegar a ser un móvil incómodo ni exagerado en tamaño. Además, Samsung ha mejorado el sistema de refrigeración para disipar hasta un 29% más de calor.

A nivel de fotografía, este Samsung es uno de los más completos, con una cámara de 50 MP perfecta para hacer fotos, grabar vídeos e inmortalizar tus momentos favoritos. Aunque es buena en todos los aspectos, su punto fuerte está en la fotografía nocturna. También en la estabilización Super Steady, que ayuda a grabar vídeos en movimiento mucho más suaves.

Beneficios de comprar el nuevo smartphone en Samsung.com

Además de estar rebajado 80€, hay otros beneficios interesantes que solo conseguirás si compras en Samsung.com. Para empezar, que en la tienda oficial están disponibles dos colores (Gris Plata y Oro Rosa) que no encontrarás en ninguna otra parte.

Por otro lado, gracias al programa Entrega y Estrena, te puedes llevar hasta 564€ de ahorro en el nuevo Samsung Galaxy S26+. Es decir, 70€ de descuento directo solo por entregar tu antiguo dispositivo, sea cual sea, y hasta 494€ después de la valoración. Incluye también el seguro Samsung Care+ gratis durante 3 meses, además de acumular puntos en el programa de fidelización de Samsung, envío gratuito y financiación flexible hasta en 36 meses. ¿Qué más puedes pedir?

Si lo quieres, en cualquiera de los colores disponibles, aprovecha que ahora lo tienes rebajado en Samsung.com y puedes ahorrar mucho más si entregas tu antiguo dispositivo. ¡La IA llega a tu vida para quedarse!

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