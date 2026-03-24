Convierte tu coche antiguo en uno de última generación con esta pantalla universal por menos de 30€

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¿Tienes un coche demasiado antiguo? Normalmente, lo marca la tecnología y el equipamiento, así que si tiene o no pantalla es un buen indicador. Puede tener una radio de las antiguas, una pantalla básica sin Android Auto ni CarPlay o una 'full-equip'. Si tu coche no es de estos últimos, la buena noticia es que hay soluciones low-cost para modernizarlo.

Por ejemplo, una pantalla para el coche con Android Auto y CarPlay que puedes instalar en el hueco de la pantalla o directamente en el salpicadero para duplicar tu móvil y tener acceso a Google Maps, Waze, Spotify y otras apps. AliExpress acaba de poner a la venta la pantalla para el coche con Android Auto y CarPlay rebajada a menos de 30€ solo durante su Promo de Aniversario. ¡Aprovéchalo!

Puntos fuertes de esta pantalla rebajada en AliExpress

Pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600 que mejora la visibilidad frente al móvil.

Compatible con CarPlay y Android Auto con cable y de forma inalámbrica.

Conectividad Bluetooth 5.0 para llamadas y música sin cables.

Potencia de salida de 60 W x 4 para aprovechar mejor el sonido del coche.

La manera más sencilla para tener Android Auto o CarPlay en un coche antiguo

Pantalla para coche GearElec

La pantalla para el coche con Android Auto y CarPlay a la venta en AliExpress es un dispositivo fijo que puedes instalar en el salpicadero con su ventosa. Y es mucho más cómodo que llevar el móvil en un soporte o en la rejilla del aire acondicionado. Por supuesto, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y podrás usar cualquier app de navegación, música o responder llamadas directamente desde la pantalla.

Funciona con una conexión al mechero de 12V y un soporte que se fija al salpicadero o al parabrisas. Además, el sistema también permite enviar el sonido a los altavoces del coche mediante transmisión FM. Así que tendrás la sensación de que es una pantalla que viene de serie con el coche.

¿Estas pantallas para el coche son legales?

Sí, estas pantallas son legales en España, siempre que las utilices correctamente y no interfieran en la conducción. La Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a instalarlas de manera que no reduzcan la visibilidad del conductor, que no tapen el campo de visión ni tampoco distraigan.

En cuanto al uso, aplican las mismas normas que para una pantalla de serie. Está totalmente prohibido tocar la pantalla mientras conduces (igual que el móvil), aunque sí puedes usar los asistentes de voz incluidos para ajustar la navegación o hacer llamadas en modo manos libres.

Alucinarás con todo lo que vas a poder hacer con esta pantalla para el coche, por no hablar de lo que va a mejorar tu experiencia al volante. ¡Y no te costará más de 30€!

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