Fever Days: así puedes hacer planes originales con hasta un 30% de descuento en tu ciudad

¿Buscas planes originales y que de verdad sean diferentes para hacer esta primavera en cualquier ciudad de España? Los vas a encontrar en los Fever Days —del 24 al 26 de marzo— con descuentos de hasta el 30% en miles de experiencias. Si Fever ya es la plataforma líder para encontrar planes en tu ciudad, ahora se pasan el juego con estas 72 horas de ofertas en conciertos, restaurantes, deportes, monólogos y mucho más.

Los descuentos de hasta el 30% en los Fever Days llegan a algunos de los planes en tendencia para hacer con amigos, pareja o en familia. Los famosos conciertos Candlelight también tienen descuentos de entre el 10% y el 20%, y se suman a la promo los eventos originales de Fever, como Ballet of Lights, The Jazz Room o The Jury Experience. Encontrarás todas estas experiencias rebajadas en los Fever Days sin códigos descuento, ¡aprovecha para comprar entradas para los planes más originales!

Los planes más originales con hasta un 30% de descuento

experiencias de Fever

Las experiencias de Fever nunca dejan indiferente a nadie, y ahora podrás hacer muchas de ellas con descuentos de hasta el 30%. Lo mejor es que descubras por ti mismo todo el catálogo de ofertas de los Fever Days, pero hemos seleccionado algunas experiencias en tendencia que te pueden interesar:

Avatar: The Experience : una exposición inmersiva que llega a Madrid para sumergirte en las maravillas de Pandora.

: una exposición inmersiva que llega a Madrid para sumergirte en las maravillas de Pandora. Frida Kahlo: Experiencia Live Art y Muestra Gastronómica : esta exposición interactiva recorre la vida y la obra de la artista mexicana Frida Kahlo.

: esta exposición interactiva recorre la vida y la obra de la artista mexicana Frida Kahlo. Desayuno buffet en hotel 5* en Barcelona : un desayuno buffet completo e ilimitado en el barrio gótico de Barcelona, disponible todos los días.

: un desayuno buffet completo e ilimitado en el barrio gótico de Barcelona, disponible todos los días. La hora de Sergio Alamar : una comedia honesta con anécdotas personales en la que te verás reflejado. Disponible en Tarragona, Murcia, Alicante, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

: una comedia honesta con anécdotas personales en la que te verás reflejado. Disponible en Tarragona, Murcia, Alicante, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Flow: la experiencia inmersiva que han visto más de 2 millones de personas en todo el mundo llega a Madrid con un espectáculo de luces inmersivo.

Candlelight: conciertos a la luz de las velas

Candlelight

En los Fever Days también están incluidos los conciertos Candlelight con descuentos de entre el 10% y el 20%. Un plan estupendo para disfrutar de la música en directo a la luz de las velas y en un formato íntimo. Ahora mismo, hay fechas en más de 100 ciudades en todo el mundo, y ya han pasado por ellas más de 3 millones de asistentes.

En Madrid, los próximos conciertos Candlelight con entradas disponibles son tributos de Hans Zimmer, La Oreja de Van Gogh, Queen & The Beatles. También puedes aprovechar los Fever Days para comprar una entrada para Candlelight en Barcelona, Toledo, Valencia, Santiago de Compostela, Málaga y muchas más ciudades españolas.

Eventos originales de Fever con descuentos

eventos originales de Fever

Los eventos originales de Fever se suman a los Fever Days con descuentos del 20%. En este caso, son tres experiencias muy distintas entre sí que han pasado y pasarán por distintas ciudades españolas, con muy buenas críticas y propuestas originales:

Ballet of Lights : este espectáculo tiene versiones de La Bella Durmiente y La Cenicienta. La mejor manera de revivir los cuentos clásicos a través de la danza clásica, trajes que brillan en la oscuridad y la última tecnología. Está disponible en ciudades como Sevilla , Barcelona , Bilbao y Madrid , entre otras.

: este espectáculo tiene versiones de La Bella Durmiente y La Cenicienta. La mejor manera de revivir los cuentos clásicos a través de la danza clásica, trajes que brillan en la oscuridad y la última tecnología. Está disponible en ciudades como , , y , entre otras. The Jury Experience : te convertirás en jurado de un crimen, y serás el encargado de analizar los testimonios de los testigos, examinar las pruebas y decidir el veredicto final. El caso cambia según la sesión y la ciudad, con entradas en Valencia , Barcelona , Mallorca , Madrid y muchas más.

: te convertirás en jurado de un crimen, y serás el encargado de analizar los testimonios de los testigos, examinar las pruebas y decidir el veredicto final. El caso cambia según la sesión y la ciudad, con entradas en , , , y muchas más. The Jazz Room: los clásicos de siempre reinterpretados, con una parte de interpretación para volver a las raíces del jazz. A través de espectáculos temáticos, como tributos a Etta James, Frank Sinatra y Louis Armstrong, o un viaje al corazón de Nueva Orleans. Las entradas están disponibles para Oviedo, Madrid, Barcelona, Valencia y muchas más.

¿Ya has elegido plan para esta primavera? Esta es solo una pequeña selección de las miles de experiencias que encontrarás en el catálogo de Fever, y ahora con descuentos de hasta el 30% solo durante los Fever Days. Date prisa en comprar tus entradas, ¡porque las ofertas solo duran 72 horas!