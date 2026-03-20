Bajada de precio tremenda en la crema de Biotherm que hidrata e ilumina la piel al mismo tiempo

Encontrar una buena crema hidratante no es tarea sencilla. Aunque el mercado está repleto de marcas y fórmulas distintas, no todas son aptas para las necesidades de nuestra piel. A nuestro juicio, le deberías pedir estas tres cosas a una crema hidratante: hidratación en profundidad sin sensación grasa, que mejore el aspecto de la piel y que sea agradable de utilizar a diario.

Y ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina, lo que buscamos son fórmulas luminosas y que ayuden a conseguir ese aspecto de piel jugosa que tanto nos gusta. La crema hidratante AquaSource + Vitamin Glow Gel de Biotherm consigue justo eso, y encima la acabamos de fichar rebajadísima (un 61%) en Primor solo por tiempo limitado. Baja su precio de 55€ a menos de 22€ para que la pruebes al mejor precio posible, ¡corre a por ella!

Beneficios de utilizar esta crema AquaSource + Vitamin Glow Gel de Biotherm

Mejora visiblemente el tono de la piel.

Textura en gel que se absorbe rápido y no deja sensación grasa.

Alto contenido en antioxidantes que protege frente a factores externos que envejecen.

Resultados visibles en solo 14 días.

Hidratación ligera con efecto luminoso para la primavera

crema hidratante AquaSource + Vitamin Glow Gel Biotherm

La crema hidratante AquaSource + Vitamin Glow Gel de Biotherm tiene una textura en gel muy ligera que se extiende fácilmente, se funde con la piel y se absorbe en segundos. Así que es superfácil de incorporar en tu rutina de skincare, sobre todo por la mañana, cuando queremos evitar a toda costa las capas pesadas y necesitamos que se absorba rápido para aplicar maquillaje después.

Uno de los secretos de su éxito está en la presencia de vitamina B3 (niacinamida) en la fórmula, que mejora el tono irregular y reduce las imperfecciones. Lucirás una piel mucho más uniforme, sin marquitas de acné ni signos de la edad, y con ese aspecto luminoso. Efecto buena cara con una crema hidratante.

La crema Biotherm arrasa en valoraciones en Primor

Esta crema hidratante de Biotherm tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 en Primor, y esto es lo que opinan algunos usuarios reales:

"Olor agradable, buena textura y tacto fresco".

"Me gusta la textura e hidrata bien".

"Deja la piel hidratada y luminosa".

"Cualquier producto de la marca es maravilloso No es una crema pesada, se absorbe enseguida y no levanta el maquillaje".

El descuentazo que tiene en Primor es la excusa perfecta para que compres esta crema hidratante Biotherm por menos de 22€. Se va a convertir en tu nuevo favorito de skincare, ¡te lo avisamos!

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