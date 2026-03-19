MediaMarkt tira el precio de la cámara deportiva que cabe en un bolsillo y graba en 4K tus planes al aire libre

¿El cuerpo te pide que hagas planes al aire libre? Si eres deportista, se acerca la época del año ideal para hacer rutas en bici, caminar por la naturaleza, ir a la playa o hacer cualquier deporte acuático. Y si te apetece moverte más, seguramente también te apetezca inmortalizar esos recuerdos, ya sea para hacer un álbum de fotos, compartir en redes sociales o volver a ellos cuando lo necesites.

El problema es que no siempre es buena idea grabar con el móvil, sobre todo en ciertos deportes más 'extremos'. Además, la calidad es bastante más baja que la de una cámara deportiva, hecha para acompañarte en todos tus planes y fabricada con materiales resistentes que lo aguantan todo. La cámara deportiva SK8 Cam 6K Elite Plus es una de esas, y ahora está rebajada un 20% en MediaMarkt solo por tiempo limitado, ¿te animas?

Lo más destacado de esta cámara deportiva

Grabación en 4K Ultra HD con opción de cámara lenta a 60 fps para capturar cada detalle en movimiento.

Sensor de 12 MP para sacar fotos nítidas para redes o impresión.

Autonomía de hasta 70 minutos de uso continuado.

Resistente al agua y sumergible hasta 40 metros de profundidad con la carcasa.

Una cámara ligera, versátil y apta para cualquier deporte

cámara deportiva SK8 Cam 6K Elite

La cámara deportiva SK8 Cam 6K Elite Plus cabe en un bolsillo, porque es compacta, ligera y siempre está preparada para que le saques partido. Es un dispositivo muy práctico, porque la pantalla trasera encuadra muy bien sin perder tiempo y también incluye control por voz para cuando tengas las manos ocupadas.

Pero su gran baza está en la calidad 4K. Tanto por la resolución de la imagen como por la fluidez, sobre todo si aprovechas los modos de cámara lenta. Esta cámara deportiva sirve para prácticamente cualquier actividad y deporte, pero su punto fuerte está en las escenas en movimiento por el gran nivel de detalle y dinamismo. Y, por supuesto, con estabilización óptica.

Preguntas frecuentes

¿No sabes si es la cámara deportiva perfecta para ti? Recopilamos las preguntas más frecuentes sobre la SK8 Cam 6K Elite Plus, ¡toma nota!

¿Merece la pena una cámara deportiva en lugar del móvil?

Sí, sobre todo si estas actividades al aire libre. Una cámara deportiva aguanta mejor golpes, agua y movimientos, y además tiene mejor estabilización y calidad.

¿Cuánto dura la batería?

En este caso, ronda los 70 minutos de autonomía reales.

¿Se puede usar bajo el agua?

Sí. Con la carcasa adecuada, la puedes sumergir hasta 40 metros de profundidad, así que es apta para hacer snorkel o buceo recreativo.

¿Es difícil de usar si es la primera vez?

No. Es una cámara bastante intuitiva, con pantalla táctil, modos automáticos y opciones rápidas.

Con esta cámara deportiva SK8 podrás practicar ciclismo, senderismo, esquí, deportes acuáticos o simplemente llevártela de viaje para grabar con menos peso y mejor calidad. ¡Aprovecha que está rebajada a solo 80€ en MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.