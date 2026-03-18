AEG lanza sus Ofertas de Marzo y hay chollos especiales en electrodomésticos disponibles solo con este cupón

Llega el momento de renovar electrodomésticos, llega el momento de aprovechar las Ofertas de Marzo de AEG con el cupón descuento ESPANOLMARZOAEG y comprar calidad al mejor precio.

Hay algo en la llegada de la primavera que invita a replanteárselo todo: los cajones que no cierran bien, la lavadora que tarda demasiado, el horno que ya no convence del todo. ¿Te estás planteando renovar algún pequeño o gran electrodoméstico? Si tienes alguno con los días contados, el momento es ahora, porque las Ofertas de Marzo de AEG han comenzado con una enorme tanda de rebajas de marzo que cubre prácticamente toda la casa.

Las promociones y descuentos de AEG llegan a lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, microondas y mucho más, y se mantienen hasta el 7 de abril. Ahora bien, hay una selección de productos en los que el cupón ESPANOLMARZOAEG te permite bajar el precio todavía más, y que te vamos a mostrar a continuación. Además, si compras en la tienda online de AEG, además, te llevas estas ventajas:

Pago fraccionado en 12 cuotas sin intereses ni gastos extra.

Montaje gratuitos en modelos no encastrables.

Treinta días de devolución gratuita.

Entrega en tu domicilio en un plazo de 48-72 horas y envíos gratis en pedidos superiores a 50€.

Retirada y reciclaje de tu electrodoméstico antiguo en el punto autorizado

Horno Multifunción AEG Serie 7000 Sense Cook

Horno Multifunción AEG Serie 7000 Sense Cook

Lo primero que hay que destacar de este horno multifunción AEG es que no exige ser un experto en cocina para sacarle partido. Cuenta con 20 programas automáticos y 12 funciones de cocinado, y un punto extra que marca la diferencia: su sonda térmica, que mide la temperatura interna del alimento para que carnes, pescados o bizcochos salgan exactamente como deben.

Sistema de limpieza pirolítica que convierte los restos de grasa en ceniza, más pantalla táctil LCD integrada.

No olvides introducir el cupón ESPANOLMARZOAEG al tramitar el pedido.

Lavadora AEG Serie 6000 ProSense (libre instalación)

Lavadora AEG Serie 6000 ProSense

La lavadora AEG Serie 6000 no desperdicia ni agua ni electricidad. El sistema ProSense incorpora sensores que leen en tiempo real el peso de la carga y ajustan en consecuencia el ciclo completo: duración, consumo de agua y energía. Cada colada sale optimizada, sin alargar los programas más de lo necesario.

Modo Higiene con Vapor capaz de eliminar más del 99,99% de bacterias y virus.

Usa el cupón ESPANOLMARZOAEG para un mayor descuento en tu compra.

Lavavajillas AEG Serie 6000 SatelliteClean

Lavavjillas AEG Serie 6000 SatelliteClean

Lo que enamora del lavavajillas AEG Serie 6000 es su brazo aspersor con doble rotación, que amplía la cobertura del agua hasta los rincones más difíciles del interior. Carga hasta 14 cubiertos y suma una tercera bandeja MaxiFlex pensada para cubiertos y utensilios de todo tipo.

Opera a solo 44 dB, dispone de 8 programas a 4 temperaturas distintas, ciclo express de 30 minutos y función MachineCare para el mantenimiento del propio aparato.

Recuerda añadir el código ESPANOLMARZOAEG en el carrito para un ahorro extra.

Air Fryer AEG

Air Fryer AEG

Si hay un electrodoméstico que ha cambiado la forma de cocinar en la mayoría de hogares, sin duda es la freidora de aire. Esta air fryer de AEG funciona con circulación de aire a alta temperatura para freír, asar u hornear con muy poco aceite o ninguno. Soporta hasta 800 g de patatas, alcanza los 200 °C y tiene un temporizador de hasta 60 minutos.

Su huella sobre la encimera es mínima, así que no ocupará más espacio del necesario.

Aplica el cupón ESPANOLMARZOAEG en el carrito para llevarte el mejor precio.

Centro de planchado AEG Delicate 6000

AEG Delicate 6000

Planchar no tiene por qué ser una tarea eterna ni odiosa. Este centro de planchado AEG trabaja con 2400 W de potencia y un golpe de vapor de hasta 300 g que se mete dentro de las fibras del tejido y borra las arrugas con mucho menos esfuerzo. Tiene programas automáticos según el tipo de tela y un depósito extraíble de 1,2 litros.

También funciona en posición vertical, directamente sobre prendas colgadas en percha.

Aplica el cupón ESPANOLMARZOAEG al tramitar el pedido para ahorrar al máximo.

Aspiradora con bolsa AEG VX8

AEG VX8

La limpieza debería ser algo de lo más sencillo. Esta aspiradora con bolsa de AEG trabaja a 600 W con solo 57 dB de ruido, lo que la convierte en una de las opciones más silenciosas de su categoría. La tecnología SmartMode detecta si estás pasando por parquet o alfombra y ajusta automáticamente la potencia. El cable permite alcanzar hasta 12 metros de radio de acción.

Su filtro higiénico retiene hasta el 99,99% del polvo, los ácaros y los alérgenos.

Más barata con el cupón ESPANOLMARZOAEG.

Aspiradora sin cable AEG 7000

AEG 7000

Para quien prefiere libertad de movimiento a la hora de limpiar, esta aspiradora inalámbrica AEG es difícil de superar en su rango. Solo 2,2 kg de peso, hasta 50 minutos de autonomía y capacidad para llegar debajo de los muebles o a los puntos más altos de la habitación. El cepillo motorizado UltimatePower Multi-surface mantiene una succión eficaz en cualquier tipo de superficie.

Sistema de filtrado en cinco fases para atrapar incluso las partículas más diminutas.

El cupón de descuento ESPANOLMARZOAEG te la deja a un precio irresistible.

Frigorífico americano AEG Serie 9000 MultiChill (libre instalación)

AEG Serie 9000 MultiChill

Para terminar nuestra selección, un frigorífico que reduce su precio un 42% en estas Ofertas de Marzo. El frigorífico americano AEG Serie 9000 MultiChill mide 1,77 m de alto y 90 cm de ancho, con capacidad de sobra para organizar lo que haga falta. El cajón MultiChill 0 °C permite regular la temperatura entre -3 °C y 5 °C, perfecto para carnes, embutidos o congelados. El sistema MultiFlow distribuye el frío de forma uniforme por todo el interior.

Pantalla LCD táctil en la puerta para controlar todas las funciones del aparato sin complicaciones.

Aplica el cupón ESPANOLMARZOAEG y llévatelo con el descuento extra.

¿Ya tienes claro cuál es el tuyo? Las Ofertas de Marzo de AEG ya traen precios rebajados de serie, pero el código ESPANOLMARZOAEG es la capa extra que puede marcar la diferencia en modelos seleccionados. El stock no es infinito y la promoción termina el 7 de abril, así que si tienes algo en mente, mejor no esperar demasiado.

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