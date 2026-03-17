Llega a Madrid 'DroneArt Show': Todo lo que debes saber del espectáculo que une música clásica y drones

Las entradas ya están disponibles en Fever para las funciones del 26, 27 y 28 de marzo. Un plan diferente para disfrutar de la música y la tecnología en Madrid.

¿Te apetece hacer algo distinto en Madrid este mes de marzo? Si estás buscando una actividad diferente para disfrutar en pareja, con amigos o con la familia, apunta estas fechas: el 26, 27 y 28 de marzo llega a la ciudad DroneArt Show. Se trata de un espectáculo nocturno al aire libre que comienza a las 21:00, donde podrás escuchar música clásica en directo mientras más de 1.000 drones iluminan el cielo madrileño con coreografías de luz.

Este show ya ha recorrido ciudades como Miami y Los Ángeles, acumulando más de 500.000 entradas vendidas en todo el mundo. Ahora vuelve por tercera vez a Madrid con una función de aproximadamente una hora que mezcla creatividad, innovación tecnológica y música en directo bajo el cielo nocturno. Las entradas para DroneArt Show en el Hipódromo de La Zarzuela están disponibles en Fever y se están agotando rápido. Si quieres vivir esta experiencia al aire libre, puedes conseguirlas desde 25,90€.

¿Cómo es este espectáculo tan popular alrededor del mundo?

Fever DroneArt Madrid

No siempre es fácil encontrar en Madrid un plan familiar que sea realmente diferente, pero DroneArt Show lo consigue. Este espectáculo combina imágenes aéreas creadas con drones y música en vivo en una propuesta poco habitual dentro de la programación cultural de la ciudad. Sobre el escenario, un cuarteto de cuerda interpreta grandes obras de la música clásica mientras, en el cielo, más de mil drones se sincronizan con cada nota.

Durante la función podrás escuchar piezas tan conocidas como “Las cuatro estaciones” de Vivaldi o “El lago de los cisnes” de Tchaikovsky. Mientras suenan, los drones crean figuras luminosas —desde flores y animales hasta constelaciones— que aparecen y se transforman siguiendo el ritmo de la música. El espectáculo dura 65 minutos, aunque la sensación es de que pasa demasiado rápido.

Gran parte de su éxito internacional se debe a esa mezcla entre tradición y tecnología: música clásica interpretada en directo junto a una coreografía futurista de drones. Además, el Hipódromo de La Zarzuela ofrece un entorno ideal para disfrutarlo, con una vista amplia y despejada del cielo.

¿Qué opinan los espectadores?

Fever DroneArt Madrid

Con más de medio millón de espectadores en todo el mundo, DroneArt Show ya ha conquistado a miles de personas. ¿Serás tú el próximo en vivirlo? Estas son algunas opiniones de quienes ya lo han visto:

"Fue entretenido. Se ve que hay mucho trabajo detrás y con orquesta en directo"

"Woooww superaron mis expectativas! Fue un espectáculo de sincronización de Vivaldi con el show de luces de los drones. Ame"

"El espectáculo en sí muy bien, tanto los artistas como la puesta en escena de los drones una pasada"

"Experiencia fascinante, música exquisita y light show increíble! Super recomendado!"

¿Cómo conseguir entradas para DroneArt Show?

Fever DroneArt Madrid

En este momento, DroneArt Show se ha convertido en uno de los planes más populares dentro de la oferta de Fever, y no es para menos; las entradas para las funciones del 26, 27 y 28 de marzo se están agotando rápidamente. El espectáculo tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid y empezará a las 21:00h, aunque el recinto abrirá sus puertas dos horas antes para que los asistentes puedan acceder con tiempo.

Estas son las modalidades de entrada disponibles actualmente en Fever para asistir a DroneArt Show en Madrid:

Tribunas Laterales: 32,90€ (con un 21% de descuento el jueves, quedando en 25,90€).

32,90€ (con un 21% de descuento el jueves, quedando en 25,90€). Zona Jardín: 40,90€ (el jueves tiene un 17% de descuento, por lo que cuesta 33,90€).

40,90€ (el jueves tiene un 17% de descuento, por lo que cuesta 33,90€). Terraza: 44,90€.

44,90€. Entrada VIP: 58,90€.

Además, existe la opción de añadir algunos extras para completar la experiencia, como un pack de velas eléctricas premium que imitan el brillo de las velas reales (15 €) o acceso prioritario sin hacer cola por 4€.

Como te decíamos, se trata de un plan tan original que las entradas están volando. De hecho, en algunas ubicaciones ya están agotadas, pero todavía estás a tiempo de conseguir alguna en Fever. Recuerda: los días 26, 27 y 28 de marzo son las opciones que tienes para vivir DroneArt Show en Madrid. ¡Compra tus entradas en Fever antes de que se agoten y disfruta de un día único junto a tus seres queridos!

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