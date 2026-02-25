El iPhone 15 demuestra que no necesitas el último smartphone (baja su precio a mínimos históricos)

El último smartphone del mercado no siempre es el mejor. Quizá sí es el más avanzado o el que tiene mejor tecnología, pero suele tener un precio mucho más alto que no siempre compensa. De hecho, si nos vamos al catálogo de Apple, comprobamos que este es un buen momento para comprar modelos como el iPhone 15.

No es la última novedad, pero tampoco podemos decir que esté desfasado. Tiene solo dos generaciones a sus espaldas, sigue recibiendo actualizaciones de iOS y el hardware sigue compitiendo dentro de la gama alta actual. Y lo mejor es que podemos encontrar ofertas como la última de PcComponentes, que rebaja el iPhone 15 de Apple a menos de 610€. ¡Nunca ha estado tan barato!

Lo más destacado del iPhone 15

Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con hasta 2.000 nits de brillo.

Cámara principal de 48 MP con teleobjetivo x2 para hacer fotos con buen nivel de detalle.

Chip A16 Bionic con CPU de 6 núcleos y Neural Engine.

Autonomía de hasta 20 horas de reproducción de vídeo y carga rápida que alcanza el 50% en solo 30 minutos.

Potencia y cámara de gama alta a un precio más asequible

iPhone 15

El iPhone 15 monta el chip A16 Bionic, el mismo que en su momento impulsó a los modelos más avanzados de Apple. En la práctica, eso significa que mantiene el rendimiento fluido al abrir aplicaciones, editar vídeo en 4K a 60 fps o jugar a títulos exigentes.

Sigue destacando por la pantalla de 6,1 pulgadas, los 48 MP de la cámara principal o la grabación en 4K con Dolby Vision. Además, incluye USB-C, 5G, Wi-Fi 6 y doble SIM (Nano SIM + eSIM), así que es un smartphone muy preparado para un uso intensivo. A un precio bastante más bajo que un iPhone nuevo y con prestaciones que no tienen nada que envidiarle.

¿Merece la pena comprar este iPhone?

Si quieres comprarte un móvil de alta gama a un precio más bajo de lo habitual, la única alternativa es esperar uno o dos años hasta que pase la 'novedad'. En este caso, los modelos de iPhone siempre bajan su precio cuando salen otros nuevos al mercado, y por eso PcComponentes ha rebajado tanto el iPhone 15.

Y aunque tenga dos años, sigue teniendo uno de los procesadores más potentes del sector, una cámara también por encima de sus rivales y recibe actualizaciones durante tres años más. Así que si quieres entrar en el ecosistema Apple o cambiar desde un modelo más antiguo, el iPhone 15 es una compra muy lógica este 2026.

Eso sí, la oferta del 29% en PcComponentes solo estará disponible por tiempo limitado, así que si te convence, date prisa antes de que vuelva a su precio original.

