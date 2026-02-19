Ni pesas ni gimnasio: este es el truco barato para ponerte en forma sin salir de casa

Hay muchísimas maneras de entrenar sin tener que apuntarte al gimnasio, y una de ellas es montarte un gym low-cost en casa. Las bandas elásticas son perfectas, porque se pueden utilizar en cualquier espacio (en casa o al aire libre) y son la manera de entrenar fuerza sin necesidad de máquinas de gimnasio ni pesas.

La ventaja es que se adaptan a cualquier nivel y son perfectas para principiantes y para personas que llevan tiempo trabajando con peso. Hemos fichado en Amazon un set de 5 bandas elásticas de Fokky con distintos niveles de resistencia rebajado a menos de 25€. Con un rincón libre en casa y unos 20 minutos al día, puedes ponerte en forma sin gastarte un dineral.

Puntos fuertes de las bandas elásticas

5 resistencias que van desde 2 hasta 57 kg para subir de nivel poco a poco.

Fabricadas en TPE de alta durabilidad, resistentes al desgarro.

Incluyen anclaje para puerta y dos almohadillas protectoras para un agarre más cómodo.

Puedes usar una sola banda o combinar varias.

Olvídate de pagar el gimnasio y entrena con estas cintas elásticas

set de 5 bandas elásticas Fokky

Este set de 5 bandas elásticas de Fokky incluye varios tipos de resistencia (ligera, media, pesada y extrapesada), pero el verdadero punto fuerte es lo bien que se adaptan a entrenamientos reales. Puedes empezar con la banda roja, con una resistencia de entre 2 y 7 kg (ideal para movilidad o rehabilitación), y continuar poco a poco hasta los 57 kg, para un trabajo de fuerza mucho más serio.

El material es muy resistente, duradero y está hecho para el contacto directo con la piel. Además, el kit incluye un anclaje que puedes colocar en la puerta de tu casa o en cualquier otro espacio para trabajar mejor la espalda, el pecho o los brazos.

Cómo ponerte en forma con unas bandas elásticas en casa

Es mucho más fácil de lo que crees. Si nunca has entrenado con bandas elásticas, lo ideal es hacer una rutina de cuerpo completo tres veces a la semana, con 12-15 repeticiones por ejercicio y tres series. Por ejemplo:

Sentadillas con banda para activar piernas y gluteos.

Remo con anclaje para trabajar la espalda.

Press de pecho.

Curl de bíceps.

Extensiones de tríceps.

Además, las cintas elásticas vienen de maravilla para hacer estiramientos, rehabilitación o recuperar movilidad en cualquier parte del cuerpo. Aprovecha el precio que tienen ahora en Amazon, porque por menos de 25€ tienes un gimnasio low cost. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.