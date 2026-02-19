¿Cuándo es necesario contratar un seguro de viaje? Todo lo que tienes que saber para viajar en 2026

Si estás reservando tu próximo viaje para 2026, te adelantamos en qué condiciones es obligatorio un seguro de viaje, y cuándo es recomendable (aunque no sea obligatorio)

Dicen que viajar es la mejor manera de conocer otras culturas, de abrir la mente y de vivir experiencias que nos perderíamos si no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Pero no de cualquier manera, porque siempre pueden surgir imprevistos que no querrás gestionar tú solo, menos aún en la otra punta del mundo o en un idioma que no es el tuyo. ¿Sabes cuándo es necesario contratar un seguro de viaje?

Muchas personas, incluso viajeros frecuentes, se preguntan si merece la pena incluirlo en el presupuesto o si pueden ahorrarse unos euros y viajar sin seguro de viaje. De momento, te diremos que no tienes que elegir, porque los seguros de viaje Intermundial tienen un 10% de descuento con el cupón ELESPA para viajar protegido ante una asistencia médica. Pero también estarás cubierto ante cancelaciones (si por un motivo personal no puedes realizar el viaje), pérdida o robo del equipaje e incluso regreso anticipado.

¿Es obligatorio contratar un seguro de viaje?

Depende del destino. Hay países que sí exigen a los turistas un seguro de viaje obligatorio para conceder el visado o permitir la entrada, como Argentina, Cuba, Ecuador, Armenia, Argelia, Irán o Rusia, entre otros.

Las particularidades concretas dependen del destino. En líneas generales, los países que exigen seguro de viaje obligan a que las pólizas cubran asistencia médica y repatriación durante toda la estancia. En caso de no cumplirlo, el país puede denegar el visado, la entrada en la frontera o directamente que el viajero tenga que asumir todos los gastos en caso de imprevisto.

¿Por qué es obligatorio un seguro de viaje en el Espacio Schengen?

El Espacio Schengen es una zona europea de libre circulación que ahora mismo está formada por 29 países, y sus más de 420 millones de ciudadanos pueden circular entre ellos con total libertad. Lo que no todo el mundo sabe es que los viajeros residentes en países no pertenecientes al Espacio Schengen necesitan un seguro de viaje para conseguir la Visa Schengen, que les permite acceder a uno de los países de la zona, incluido España.

Eso sí, este seguro de viaje obligatorio para el Espacio Schengen debe cumplir ciertos requisitos:

Asistencia médica de urgencia y repatriación (emergencia o fallecimiento) con una cobertura mínima de 30.000 euros.

Vigencia del mismo tiempo que el turista vaya a estar en un país Schengen.

La aseguradora está obligada a tener una sucursal en Europa.

El seguro no puede tener franquicia y la devolución de los gastos médicos no puede ser a reembolso.

¿Cuándo conviene contratar un seguro de viaje sin ser obligatorio?

Ahora que ya sabes cuándo es obligatorio un seguro de viaje, vamos a otro supuesto. Hay países en los que no es necesario tener una póliza en vigor para poder acceder, pero sí que es bastante recomendable. Porque en cualquier lugar del mundo puede ocurrir un imprevisto que afrontas mucho mejor con las coberturas adecuadas (retraso del avión, pérdida del equipaje, regreso anticipado, tener que acudir a urgencias…).

Viajes dentro de Europa

Dentro de Europa, lo habitual es viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea. Sin embargo, solo cubre asistencia médica en las mismas condiciones que los ciudadanos del país que visitas. Es decir, que puede que tengas que asumir de tu bolsillo copagos, exclusiones, repatriaciones o rescates.

Además, se limita al ámbito médico, así que tampoco cubre indemnizaciones por cancelación, pérdida de equipaje o responsabilidad civil.

Seguro de viaje fuera de Europa

En este caso, el factor económico pesa mucho más. Es muy recomendable contratar un seguro de viaje para fuera de Europa, porque hay países que tienen una sanidad muy cara. Por ejemplo, la sanidad en Japón es muy buena, pero no es precisamente barata para los turistas. Y en Estados Unidos, una simple visita a urgencias o una prueba médica puede costar miles de euros. Aquí un breve ejemplo:

Servicio médico España EE.UU Australia Argentina Escáner 84€ 800,67€ 446,80€ 114,38€ Coste día hospital 429,82€ 3.836€ 1.169€ 627,31€ Resonancia magnética 137,61€ 1.023€ 312,76€ 126€ Apendicitis 2.038€ 12.430€ 4.626€ 1.540€

Es importante contar con un seguro de viaje que tenga la posibilidad de contar con asistencia de Telemedicina en español. Este servicio está integrado en los seguros de viaje de Intermundial, del mismo modo que no tendrás que adelantar dinero en caso de necesitar una asistencia en el país de destino.

Viajes reservados con antelación

A veces, cogemos viajes con mucha antelación para aprovechar una oferta o garantizarnos disponibilidad. Es una de las situaciones en las que conviene contratar un seguro de viaje, porque te protege ante enfermedades, cambios en la situación laboral o problemas familiares.

Los precios más bajos de viajes suelen ser sin cancelación, pero una buena póliza te permitirá recuperar el importe de vuelos, hoteles o excursiones si no puedes viajar por causas justificadas. Las causas justificadas en los seguros de viaje Intermundial son las siguientes:

Enfermedad grave, accidente o fallecimiento: como intervenciones quirúrgicas, pruebas médicas de urgencia, complicaciones del embarazo o enfermedad de hijos menores.

Convocatoria de un jurado, obligaciones tributarias o firma de documentos oficiales como trámites de divorcio

Despido laboral o incorporación a un nuevo puesto de trabajo, así como presentación a unas oposiciones.

Entrega de un niño en adopción

Daños graves en el hogar o en el lugar de trabajo, declaración de zona catastrófica

Robo, fallecimiento, enfermedad o accidente grave de una mascota

Anulación de acompañantes

¿Qué riesgos asumes al viajar sin seguro?

Si te arriesgas a viajar sin seguro de viaje en los casos en los que no es obligatorio en el país de destino como Japón o EEUU, asumes muchos riesgos. Por ejemplo, una repatriación sanitaria fácilmente puede superar los 20.000 euros en muchos países.

Gastos médicos muy altos por visitas a urgencias, hospitalizaciones, operaciones o traslados.

Tendrás que asumir de tu bolsillo el coste de una repatriación en caso de emergencia o fallecimiento.

No podrás recuperar el dinero en caso de cancelación del viaje o regreso anticipado.

No recibirás indemnización en caso de pérdida o robo del equipaje.

¿Por qué viajar con el seguro de Intermundial?

Da igual si es la primera vez que visitas un país, si estás dentro o fuera de Europa, porque nada nos garantiza que no ocurra un imprevisto. En este sentido, Intermundial tiene los mejores seguros de viaje que se adaptan a cualquier situación. Acumula décadas de experiencia en seguros de viajesy más de 5,5 millones de personas aseguradas en los últimos años.

Esa especialización se traduce en seguros de viaje que se adaptan a distintos perfiles, con asistencia 24 horas en varios idiomas, gestión de incidencias y telemedicina a través de la app móvil. Además, ahora puedes contratar cualquier seguro de viaje con un 10% de descuento con el código ELESPA.

Sea como sea tu escapada, vas a encontrar el mejor seguro de viaje internacional para ti, con todas estas ventajas:

Gastos médicos de viaje cubiertos con hasta 10.000.000€ en asistencia médica y telemedicina.

Repatriación y transporte sanitario incluidos.

Asistencia directa 24/7 sin tener que adelantar dinero.

Videoconsulta médica.

Gestión de la póliza de manera sencilla y rápida a través de su app.

Cobertura válida en todo el mundo, con opciones concretas según el destino.

Cancelación opcional de hasta 12.000€ e interrupción del viaje por hasta 44 causas justificadas.

Protección del equipaje (pérdida, robo, daños, retrasos en la entrega…).

Responsabilidad civil frente a daños personales o materiales a terceros.

Está demostrado que cuando viajas con un seguro, descubres el mundo con mayor tranquilidad y disfrutas el doble. Antes de viajar, consulta si tu destino exige un seguro de viaje obligatorio y en los casos en los que no sea así, recuerda que es la única manera de estar protegido ante cualquier imprevisto. No olvides aplicar el cupón descuento ELESPA al contratar tu seguro de viaje Intermundial.

