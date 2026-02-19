Dime en qué postura duermes y un experto te dirá cuál es el mejor colchón para ti
Ten en cuenta tu postura, qué tipo de firmeza prefieres y tus necesidades a la hora de comprar un buen colchón. ¡Te ayudamos a elegir!
¿Duermes boca arriba, boca abajo o de lado? Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, y seguimos sin entender la importancia de acertar a la hora de elegir un colchón. Y peor aún, cuál nos viene mejor según nuestra postura, porque el equilibrio entre la firmeza y la adaptabilidad son distintos.
En este sentido, los colchones híbridos están ganando mucho terreno, porque tienen un soporte estructural y 'acogen' mucho mejor el cuerpo. Como el Flow 7800 Hybrid de Cecotec, con 30 cm de altura y un diseño que une muelles ensacados con capas viscoelásticas. Y la ventaja más importante es que ahora está rebajado un 30% en sus ofertones de invierno. Sigue leyendo, porque te contamos qué colchón elegir según tu postura.
Beneficios de dormir en un colchón híbrido multicapa
- Altura de 30 cm que mejora la absorción de la presión en todo el cuerpo.
- Núcleo de muelles ensacados SpringCore que mejora la ventilación y reduce la acumulación de calor.
- Firmeza media para adaptarse bien a distintos pesos y posturas.
- Tus movimientos no afectan a los de tu pareja (ni al revés) gracias a la independencia de lechos y a la tecnología SeparateMuv.
Un soporte que mantiene tu columna alineada y mejora el descanso
Lo interesante del colchón híbrido Flow 7800 Hybrid de Cecotec está en cómo trabajan juntas las capas. El núcleo de muelles ensacados aporta firmeza y al mismo tiempo permite que el aire circule mucho mejor. La conclusión son noches menos calurosas y una sensación mucho más fresquita, sobre todo en verano.
Sobre esa base actúan las capas superiores del colchón híbrido. La viscoelástica ViscoCare+ se encarga de 'abrazar' el cuerpo para que la columna se mantenga en una postura más natural y reducir así tensiones en la zona lumbar y cervical. Se le suma el tejido BreathSoft, que añade elasticidad y permite que el colchón transpire mejor.
¿Qué colchón elegir según tu postura?
La postura es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un buen colchón, y esto es lo que apuntan los expertos:
- Si duermes boca arriba, necesitas un colchón híbrido de firmeza media que sostenga bien la zona lumbar sin hundir en exceso los hombros.
- Si duermes de lado, necesitas un colchón que ceda ligeramente en hombros y caderas. Lo ideal es una combinación de muelles ensacados + ViscoCare+.
- Si duermes boca abajo, lo más importante es el soporte. En este caso, necesitas firmeza media con buena estructura para que la pelvis no se hunda demasiado.
- Y si cambias mucho de postura durante la noche, los colchones híbridos son interesantes porque se adaptan muy bien a la forma del cuerpo.
El descanso es uno de los aspectos más importantes de una vida saludable y equilibrada, así que aprende a elegir cuál es el que mejor te viene según la postura y tus necesidades. Este de Cecotec es uno de los mejores colchones híbridos del 2026, ¡rebajado a menos de 120€!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.