Dime en qué postura duermes y un experto te dirá cuál es el mejor colchón para ti

¿Duermes boca arriba, boca abajo o de lado? Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, y seguimos sin entender la importancia de acertar a la hora de elegir un colchón. Y peor aún, cuál nos viene mejor según nuestra postura, porque el equilibrio entre la firmeza y la adaptabilidad son distintos.

En este sentido, los colchones híbridos están ganando mucho terreno, porque tienen un soporte estructural y 'acogen' mucho mejor el cuerpo. Como el Flow 7800 Hybrid de Cecotec, con 30 cm de altura y un diseño que une muelles ensacados con capas viscoelásticas. Y la ventaja más importante es que ahora está rebajado un 30% en sus ofertones de invierno. Sigue leyendo, porque te contamos qué colchón elegir según tu postura.

Beneficios de dormir en un colchón híbrido multicapa

Altura de 30 cm que mejora la absorción de la presión en todo el cuerpo.

Núcleo de muelles ensacados SpringCore que mejora la ventilación y reduce la acumulación de calor.

Firmeza media para adaptarse bien a distintos pesos y posturas.

Tus movimientos no afectan a los de tu pareja (ni al revés) gracias a la independencia de lechos y a la tecnología SeparateMuv.

Un soporte que mantiene tu columna alineada y mejora el descanso

colchón híbrido Flow 7800 Hybrid Cecotec

Lo interesante del colchón híbrido Flow 7800 Hybrid de Cecotec está en cómo trabajan juntas las capas. El núcleo de muelles ensacados aporta firmeza y al mismo tiempo permite que el aire circule mucho mejor. La conclusión son noches menos calurosas y una sensación mucho más fresquita, sobre todo en verano.

Sobre esa base actúan las capas superiores del colchón híbrido. La viscoelástica ViscoCare+ se encarga de 'abrazar' el cuerpo para que la columna se mantenga en una postura más natural y reducir así tensiones en la zona lumbar y cervical. Se le suma el tejido BreathSoft, que añade elasticidad y permite que el colchón transpire mejor.

¿Qué colchón elegir según tu postura?

La postura es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un buen colchón, y esto es lo que apuntan los expertos:

Si duermes boca arriba, necesitas un colchón híbrido de firmeza media que sostenga bien la zona lumbar sin hundir en exceso los hombros.

de firmeza media que sostenga bien la zona lumbar sin hundir en exceso los hombros. Si duermes de lado, necesitas un colchón que ceda ligeramente en hombros y caderas. Lo ideal es una combinación de muelles ensacados + ViscoCare+.

Si duermes boca abajo, lo más importante es el soporte. En este caso, necesitas firmeza media con buena estructura para que la pelvis no se hunda demasiado.

Y si cambias mucho de postura durante la noche, los colchones híbridos son interesantes porque se adaptan muy bien a la forma del cuerpo.

El descanso es uno de los aspectos más importantes de una vida saludable y equilibrada, así que aprende a elegir cuál es el que mejor te viene según la postura y tus necesidades. Este de Cecotec es uno de los mejores colchones híbridos del 2026, ¡rebajado a menos de 120€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.