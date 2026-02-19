Cuidarse en 2026: por qué todo el mundo habla de estos suplementos este año

Seguro que te ha pasado que terminas la semana sintiendo que te falta el aire, o te levantas un lunes tras dormir ocho horas y, aun así, el cansancio no se va. No es falta de voluntad, es que el ritmo actual es agotador. Entre las reuniones eternas, los altos niveles de estrés y esas comidas rápidas frente al ordenador, nuestro cuerpo termina lanzando señales de auxilio. Cuidar la salud de forma preventiva se ha convertido en la rutina de muchos para llegar al viernes con energía.

A veces, por mucho que intentemos comer bien, no llegamos a todo. Por eso son tan importantes los suplementos que mejoran el rendimiento físico y mental. Queremos rendir más, pero también envejecer con calidad. Si sientes que necesitas un refuerzo, iHerb es el lugar de referencia. Con más de 50.000 productos y envíos a todo el mundo, ahora tienen un 20% de descuento usando el código CHAMPION (disponible hasta el 4 de marzo).

Antes de elegir, lo más importante es entender qué necesita tu cuerpo. Aunque aquí repasamos lo más efectivo, recuerda que el asesoramiento médico es fundamental para ajustar las dosis a tu caso particular.

Colágeno: cuidado de las articulaciones

El colágeno es como el "pegamento" que mantiene unido nuestro cuerpo. Con el tiempo, dejamos de fabricarlo al mismo ritmo, y eso se nota en la elasticidad de la piel o en los típicos ruidos de las rodillas al subir escaleras. Este suplemento alimenticio para la piel, los cartílagos y el tejido cognitivo funciona mucho mejor si se combina con Vitamina C y ácido hialurónico.

California Gold Nutrition CollagenUp: Es uno de los favoritos por su calidad. Al ser colágeno marino hidrolizado de tipo I y II + ácido hialurónico + Vitamina C, el cuerpo lo absorbe con facilidad. Ayuda a mantener sanos los huesos, las articulaciones, el pelo y las uñas.

colageno iherb

Multivitamínicos: complementos a una alimentación incompleta

Seamos realistas, comer cinco piezas de fruta y verdura al día, cocinar siempre productos frescos y evitar los procesados es el objetivo ideal, pero la vida real a veces se interpone. Los multivitamínicos actúan como una red de seguridad. Son ese "seguro" que garantiza que, aunque hayas tenido una semana de comidas de tuper y sándwiches rápidos, a tu organismo no le falte el combustible básico para funcionar.

Goli Nutrition gominolas : Este es un suplemento para mujeres que ha revolucionado el sector. Son gominolas con un sabor riquísimo que esconden una bomba de nutrientes: 13 vitaminas esenciales y 5 minerales. Llevan biotina para que el pelo y las uñas se vean fuertes.

: Este es un que ha revolucionado el sector. Son gominolas con un sabor riquísimo que esconden una bomba de nutrientes: 13 vitaminas esenciales y 5 minerales. Llevan biotina para que el pelo y las uñas se vean fuertes. Multivitamínico líquido Mary Rugh: Si lo de masticar no es lo tuyo, este formato bebible es una maravilla. Es apto para todas las edades, lo que facilita mucho la rutina familiar. Ayuda a mantener los niveles de energía estables durante el día y refuerza el sistema inmune.

multivitaminicos iherb

Suplementos para el estrés y energía mental

A veces el cansancio no es físico, sino mental. La sensación de tener la cabeza embotada es muy común en épocas de mucha carga de trabajo. Los suplementos alimenticios para el estrés ayudan a mejorar la concentración sin necesidad de recurrir a estimulantes que te pongan más nervioso.

NOW Foods L-Teanina : Un aminoácido que se encuentra en el té y que promueve la relajación mientras mantiene el estado de alerta. Es ideal para trabajar concentrado pero sin agobios.

: Un aminoácido que se encuentra en el té y que promueve la relajación mientras mantiene el estado de alerta. Es ideal para trabajar concentrado pero sin agobios. Swanson Rhodiola: Una raíz que ayuda a equilibrar el estado de ánimo y a reducir las consecuencias físicas que el estrés crónico deja en nuestro cuerpo.

suplementos estres iherb

Salud cardiovascular y bienestar integral

A menudo nos preocupamos por lo que se ve fuera, pero nos olvidamos de lo que realmente nos mantiene vivos. La salud del corazón es la base de todo. Con el paso de los años, el cuerpo pierde eficiencia al protegerse de los radicales libres y al producir energía celular. La coenzima Q10 es un antioxidante natural que vive en nuestras mitocondrias y que, junto al Omega 3, forma el "dúo dinámico" del bienestar integral.

NOW Foods CoQ10 + Omega 3: Esta combinación es, sencillamente, de las mejores inversiones que puedes hacer en tu salud cardiovascular. El Omega-3 limpia y protege, mientras que la CoQ10 se encarga de que tu corazón y tus músculos tengan la chispa necesaria para funcionar sin desgastarse antes de tiempo.

Salud cardiovascular iherb

Nuevos suplementos de nutrición deportiva

El mundo de los suplementos deportivos ha cambiado radicalmente. Ya no se trata solo de "hincharse", sino de longevidad y equilibrio. La nutrición deportiva se centra en cómo podemos esforzarnos hoy sin hipotecar nuestra salud de mañana. Por eso están ganando tanto terreno las fórmulas que mezclan vegetales concentrados, antioxidantes y vitaminas.

Sports Research, Organic Greens: Una mezcla de superalimentos con Ashwagandha y vitaminas B que funciona como un apoyo energético natural y saludable a largo plazo.

suplementos deportivos iherb

Creatina: mejora el rendimiento

Es hora de romper mitos. La creatina ha cargado durante décadas con el estigma de ser solo para gente que quiere ponerse gigante en el gimnasio. Sin embargo, la ciencia actual nos dice algo muy distinto. Sí, es cierto que mejora la fuerza y la potencia, pero sus beneficios van mucho más allá de levantar pesas. Es uno de los suplementos más estudiados del mundo y se ha demostrado que es clave para la recuperación muscular después de cualquier esfuerzo y, atención, para el rendimiento cognitivo.

California Gold Nutrition: Creatina pura en polvo, sin sabores añadidos. Ideal para quienes buscan aumentar su rendimiento, reducir la fatiga y acelerar la recuperación tras el esfuerzo.

Creatina iherb

¿Por qué comprar suplementos en iHerb y cómo aprovechar el descuento del 20%?

Comprar suplementos online puede dar un poco de vértigo si no conoces el sitio, pero iHerb se ha ganado su fama a pulso. Con presencia en más de 180 países, es una plataforma gigante que cuida muchísimo la frescura de sus productos y la veracidad de sus reseñas. Además, para los que compramos desde España, tener envío gratuito a partir de 40 euros y una atención al cliente 24 horas da una tranquilidad que otros no ofrecen.

Si te pica la curiosidad o si ya sabes perfectamente qué necesitas reponer, recuerda, tienes un 20% de descuento con el cupón CHAMPION. No es una oferta que dure siempre (acaba el 4 de marzo), así que es el momento ideal para echar un ojo y empezar a cuidarse en serio.

Ya sea que busques mejorar tu concentración, cuidar tus articulaciones o simplemente sentirte con más vitalidad al levantarte, el primer paso es decidirse a hacer algo por uno mismo. Al final, invertir en bienestar es la única inversión que siempre sale rentable. ¿Qué es lo primero que vas a probar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.