Siempre llevo en la maleta esta plancha de vapor y me deja las camisas perfectas en cinco minutos

No podría vivir sin una plancha de vapor. Hasta hace poco, tenía que pedir planchas en los hoteles cada vez que me iba de viaje, y aguantarme si tenía un evento y la camisa llegaba con arrugas. Pero una amiga me contó su truco y, desde entonces, me la llevo de viaje y cuando tengo que cambiarme fuera de casa.

La plancha de vapor es un pequeño dispositivo que ocupa poquísimo espacio y que permite planchar la ropa directamente en una percha en menos de 2 minutos. Y mi uso favorito: también refresca las prendas y elimina malos olores cuando no están sucias, pero tampoco huelen ya a suavizante. La mía es la plancha de vapor vartical de AEG, que además acabo de fichar rebajada en sus Rebajas de Invierno por menos de 60€. ¡Corre a por ella!

Lo que más me gusta de esta plancha vertical

Potencia de 1400 W que genera vapor constante para eliminar arrugas en minutos.

Golpe de vapor de hasta 24 g/min para eliminar pliegues marcados sin insistir mucho.

Suela cerámica GLISSUM 30 que reparte bien el calor.

Elimina el 99,99% de las bacterias en solo 1 minuto.

Vapor potente que elimina arrugas y refresca prendas

Plancha vertical AEG

Si tuviera que quedarme con una única ventaja de la plancha de vapor vertical de AEG, sería su doble función para eliminar arrugas y refrescar las prendas. Tiene 1400 W de potencia, que se traduce en un vapor continuo que relaja las fibras del tejido en unos pocos segundos. Siempre voy con prisas y este dispositivo me deja las prendas listas en segundos.

El golpe de vapor de hasta 24 gramos por minuto elimina arrugas marcadas sin necesidad de presionar, como harías con una plancha tradicional. Además, la suela se desliza fácilmente y encima la plancha de vapor acaba con casi el 100% de las bacterias en 1 minuto. Esta función me viene de maravilla para chaquetas, blazers o prendas que no se lavan después de cada uso.

¿Se desenvuelve igual de bien que una plancha de toda la vida?

Lógicamente, no sustituye al 100% a una plancha tradicional si se te ha acumulado en casa una montaña de sábanas o camisas. Para hacer la colada en casa, suelo utilizar una plancha de las de toda la vida, y la vertical de AEG la reservo para momentos puntuales.

Es la mejor opción para retoques rápidos, camisas que han estado dobladas, vestidos con algún pliegue, ropa que ha estado bastantes horas en la maleta… Y con un gesto tan sencillo como colgar las prendas en una percha y pasar por encima la plancha de vapor.

¿Quieres 'copiar' el truco? A mí esta plancha de vapor AEG me ha cambiado la vida y si te convence a ti también la idea, ahora la tienes tirada de precio en las Rebajas de Invierno de AEG. ¡Solo por tiempo limitado!

