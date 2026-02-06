¿Pasas muchas horas sentado? Esta silla gaming es la favorita de los opositores y de los que trabajan en casa

Las sillas gaming nacieron con un propósito muy evidente para amantes de los videojuegos, pero hoy son el accesorio que toda persona que pase muchas horas sentado necesita. Por ejemplo, los estudiantes universitarios en época de exámenes, los opositores, quien trabaja varios días a la semana o a tiempo completo en casa… Y sí, tiene mucho sentido para los gamers, pero hoy su uso se ha extendido por lo cómodas que son.

A diferencia de una silla de oficina básica, un modelo gaming está acolchado, tiene una estructura más estable y suele incluir pequeños soportes en la zona lumbar y cervical para aliviar puntos de presión. Hace unos días, PcComponentes lanzó sus Gaming Days con descuentos de hasta el 40% solo hasta el 8 de febrero, y la silla gaming Tempest Discover está arrasando en ventas por su diseño y lo cómoda que es. ¡Y porque cuesta menos de 80€!

Beneficios de tener una silla gaming

Favorece una postura más cómoda y estable.

Puedes ajustar la inclinación del respaldo para descansar.

Estructura resistente hecha para el uso diario intensivo.

Mucho más cómoda que otras sillas de escritorio.

La silla gaming para pasar horas delante del ordenador

Silla gaming tempest blanca

La silla gaming Tempest Discover tiene muchos puntos fuertes, pero el más evidente es que es comodísima. El respaldo es reclinable hasta los 135º para cambiar de postura siempre que lo necesites e incluso para relajarte. Incluye un mecanismo de mariposa que hace la silla muy estable y un pistón de gas de 80 mm para regular la altura a tu gusto.

Para tu comodidad, viene también con reposabrazos fijos para los brazos y un pequeño cojín en la zona lumbar para aliviar la presión, pues es una de las partes del cuerpo que más sufre.

El 96% de los clientes recomiendan esta silla gaming

Todo lo anterior son beneficios que cientos de clientes confirman, porque el 96% de los que han comprado esta silla gaming, la recomiendan. Y de ahí que tenga una valoración de 4,2/5 estrellas en PcComponentes. Estas son algunas de las reseñas:

"Destaca por su diseño ergonómico, que proporciona un soporte excelente para largas sesiones de juego, trabajo o estudio".

"Muy bueno a nivel calidad-precio, me ha sorprendido la comodidad que da este producto y el tejido".

"Es comodísima. Yo me paso casi el día entero sentado en la silla y no siento el cansancio en la espalda, como con la anterior que tenía".

¿Encaja contigo? Si pasas muchas horas sentado y tu cuerpo está empezando a pagar las consecuencias, esta silla gaming Tempest (junto a otros hábitos saludables) tiene la solución. Eso sí, date prisa, porque solo está rebajada a menos de 80€ por tiempo limitadísimo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.