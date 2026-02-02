La mesita de noche que triunfa en el outlet de Ikea y que puedes usar en la zona de la casa que prefieras

Las tendencias de hogar 2026 llevan tiempo adelantándonos que el mobiliario tiene que ser versátil, cómodo y, sobre todo, funcional. Ikea ha llevado esa idea al extremo con muchos de los productos de su catálogo, y ahora también con la mesita de noche SETSKOG. Se sale de la idea de la mesilla de toda la vida y la puedes utilizar en el rincón de la casa que prefieras.

Parte de la tendencia de reducir los muebles fijos que tenemos en casa e incorporar soluciones que se adapten a nuestro modo de vida. Este modelo lo hace perfectamente y además está rebajado un 25% en el outlet de Ikea. ¡Superprecio!

Razones para comprar esta mesita de noche

Se mueve sin esfuerzo gracias a las ruedas y se adapta a distintos espacios.

Diseño sobrio en negro para combinarla con cualquier decoración.

Estructura muy estable que transmite la sensación de orden.

Tamaño compacto, ideal para dormitorios pequeños.

La mesita de noche más versátil que puedes mover por toda la casa

Mesita de noche ikea

La mesita de noche SETSKOG de Ikea tiene unas medidas de 45 x 35 cm y una altura de 65 cm, que es suficiente para que puedas colocarla al lado de la casa y tengas espacio suficiente. Además de la superficie de arriba, incorpora un pequeño espacio justo debajo y una balda en la parte inferior. Viene ideal para colocar una lámpara, un libro, dejar el móvil o cualquier cosa que necesites tener a mano al despertarte.

Hay muy pocas mesitas de noche con ruedas, y la ventaja es que podrás moverla de un rincón a otro de tu casa cuando lo necesites. Incluso comprar una para el dormitorio y otra para la cocina, el salón o tu home office. Con un acabado en negro y una estructura metálica en tendencia.

Ficha estas ideas para tu mesita de noche

Si no la quieres utilizar solo como mesita de noche al uso, hay muchísimas más opciones e ideas originales que puedes hacer con este mueble de Ikea:

En el salón, como apoyo junto al sofá para libros, revistas o una taza de café.

En un despacho o zona de estudio, como mueble auxiliar fácil de mover.

En un rincón de lectura, junto a una lámpara cálida y a una planta.

Esta mesita de noche puede dar mucho juego, porque es funcional, fácil de integrar y con un precio que no pasa de los 30€. ¡Dale una oportunidad!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.