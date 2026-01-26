PcComponentes tira la casa por la ventana con el MacBook Air M3 de Apple: todo el mundo se está volviendo loco con su descuento

Tengas o no un iPhone, seguro que en algún momento le has echado el ojo a los portátiles de Apple. Los MacBook Air son los dispositivos de entrada a su gama y aunque en algún momento hayas pensado que no se diferencian tanto de un ordenador de cualquier marca, lo cierto es que no tienen rival. Ninguno puede competir con sus 18 horas de autonomía, un diseño ultraligero sin ventiladores o un chip M3 que nunca se quedará colgado.

Por eso, y por las razones que te contamos a continuación, todo el mundo se está volviendo loco con la última oferta de PcComponentes. Acaban de hundir el precio del MacBook Air M3 de Apple, que ahora tiene un 41% de descuento solo por tiempo limitado y cuesta 650€ menos. ¡Corre a por él antes de que se agote!

5 razones para comprarte este MacBook Air rebajado

El chip M3 garantiza un funcionamiento rápido y sin tirones, incluso en multitarea. Autonomía de hasta 18 horas para olvidarte del cargador de verdad. Diseño ultraligero de 1,24 kilos que puedes llevar a todas partes. Pantalla de 13,6 pulgadas con un brillo decente y colores muy precisos. Un precio final por debajo de los 900€ que no vas a encontrar en ningún sitio.

MacBook Air M3: ¿es para todo el mundo?

MacBook Air M3 Apple

El MacBook Air M3 de Apple no es un dispositivo gaming ni tampoco una estación de trabajo extrema, pero sí que es un portátil con potencia de sobra para la gran mayoría de usuarios. No tiene rival en ofimática avanzada, navegación intensiva, edición de fotos, vídeo e incluso tareas creativas con apps exigentes, gracias a la CPU de 8 núcleos y la GPU de 10.

Entre sus puntos fuertes, por supuesto destaca la autonomía de hasta 18 horas o la pantalla Liquid Retina con 500 nits de brillo. ¿Es para todo el mundo? Es el favorito de estudiantes, creadores de contenido, profesionales que teletrabajan y cualquiera que necesite un portátil rápido, fiable y que siga funcionando igual que el primer día cuando pasen unos años.

¿Merece la pena esta oferta de PcComponentes?

Más que merecer la pena, es una ganga que difícilmente vas a volver a encontrar. PcComponentes ha lanzado descuentos de hasta el 40% en una selección de los dispositivos Apple favoritos de sus clientes, y este MacBook Air M3 es el que más destaca con una oferta de casi 650€. Por supuesto, acaba de alcanzar su precio histórico más bajo en la plataforma.

Y todavía hay más chollos. Si quieres empezar la semana por todo lo alto, también puedes encontrar los últimos iPhone con descuento, iPads, smartwatches y accesorios, como un ratón inalámbrico. ¡No dejes escapar la oportunidad!

¿Entiendes ya por qué todo el mundo se está volviendo loco? Si tú también quieres tirar la casa por la ventana este lunes, aprovecha que PcComponentes acaba de rebajar este portátil Apple a un precio mínimo histórico. ¡Vaya chollo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.