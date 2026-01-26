Adiós a tener los zapatos siempre por medio: así es el zapatero de Ikea perfecto para tu recibidor

¿Eres de ponerte y quitarte los zapatos en la puerta de casa? O quizá de los que guarda todo el calzado en el armario en las cajas originales. Ninguna de las dos cosas es práctica ni estética, ¿y si colocas un zapatero en el recibidor de tu casa? Es lo primero que ves nada más entrar, así que debe ser práctico y tener todo lo que necesitas, como espacio para dejar las llaves, un perchero para la chaqueta y, por supuesto, espacio para tu calzado.

Los zapateros quedan muy bien en recibidores de todos los tamaños, pero si no encaja con la decoración de tu casa, siempre lo puedes trasladar al dormitorio, al vestidor e incluso a la terraza. Hemos fichado en Ikea el zapatero STÄLL en color blanco con tres compartimentos, porque ocupa poco y además ahora acaba de bajar de precio a menos de 140€.

Lo más destacado de este zapatero de Ikea

Capacidad para unos 18 pares de zapatos bien repartidos en tres compartimentos.

Diseño estrecho y alto para aprovechar los rincones pequeños.

Ventilación incluida para conservar mejor el calzado y evitar malos olores.

Superficie extra en la parte superior que te vendrá bien en el recibidor.

Cómo ordenar tu recibidor sin perder espacio

zapatero de STÄLL

Lo que más nos convence (y a tantas personas) de este zapatero STÄLL es que aprovecha muy bien la pared. Solo tiene 29 cm de fondo, libera el suelo y hace que la entrada de tu casa se vea mucho más despejada. Incluye tres compartimentos con doble fila para que puedas separar el calzado según el uso, la temporada o de quién es.

Por ejemplo, puedes dejar más a mano los zapatos que más te pones y almacenar el resto. Además de mejorar el orden en casa, también alargará la vida del calzado. Y con un diseño en blanco que queda muy bien en todos los recibidores, sin llegar a ser protagonista.

Trucos para tener siempre el zapatero organizado

No sirve de nada que te gastes dinero en un buen zapatero si después no aprovechas el espacio interior. Aquí van algunos consejos de expertos:

Reserva el compartimento superior para los zapatos que más usas. Así, evitas abrir todos los cajones buscando cada vez que sales de casa.

Agrupa el calzado por tipo (deporte, diario, ocasiones especiales).

Revisa el zapatero en cada cambio de temporada, para sacar lo que ya no usas y dejar espacio para calzado nuevo.

¿Lo quieres en casa? En el recibidor, el dormitorio, el vestidor, la terraza y hasta en el salón. Este zapatero de Ikea tiene un diseño y un tamaño que funciona de maravilla en cualquier rincón, así que solo te queda aprovechar su descuento para comprarlo barato.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.