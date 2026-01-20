Lava, seca y te ahorra un problema en invierno: esta es la mejor alternativa a tener el tendedero en mitad del salón

Hacer la colada en invierno es una odisea, sobre todo si vives en un piso pequeño, no tienes espacio para el tendedero y la única opción que te queda es tender en el patio o en la terraza. Pero en este caso, seguramente la ropa se te mojará si llueve o se llenará de humo si los vecinos fuman o cocinan con la ventana abierta. Si quieres controlar la colada y cuidar mejor de tus prendas, la solución es tener una lavadora secadora en casa.

Quizá no es el primer electrodoméstico en el que pienses para tu casa, incluso lo dejes un poco de lado, pero si tienes que comprarte una lavadora, invierte en una que también tenga la función de secadora. Por ejemplo, lavadora secadora Bolero Wash&Dry 85900 Inverter de Cecotec, ahora rebajada más de 100€ en las rebajas de invierno de Cecotec. ¡Fíchala!

Lo más destacado de esta lavadora secadora

Es capaz de lavar hasta 8 kilos y secar 5 kilos de ropa.

Reduce la humedad con centrifugados de hasta 1.400 rpm.

Ajusta el secado según la humedad de las prendas.

Incluye vapor que elimina olores, gérmenes y deja la ropa más 'esponjosa'.

Ropa limpia y seca en tiempo récord aunque llueva

lavadora secador Bolero Wash&Dry 85900

Tener esta lavadora secador Bolero Wash&Dry 85900 Inverter en casa te va a cambiar la vida. Tiene muy buena capacidad para hacer coladas grandes, y a esto se le suma el sistema de secado automático que reduce la humedad de tus prendas sin dejarlas demasiado secas. ¿El resultado? Ropa seca, suave y con muchas menos arrugas que una lavadora convencional.

La verdadera diferencia, además de la doble función lavadora y secadora, está en el vapor. Es la mejor tecnología posible para reducir arrugas, eliminas arrugas de la ropa y mejorar la sensación al tacto. Además, el centrifugado de 1.400 rpm extrae buena parte de la humedad antes del secado, así que reduce el tiempo que tendrás que tener encendida la lavadora secadora (y el consumo).

¿Para quién es perfecta?

Esta lavadora secadora de Cecotec tiene sentido en muchos tipos de hogares. Por ejemplo, si:

Vives en un piso pequeño y no tienes espacio para el tendedero ni para dos electrodomésticos.

Haces varias coladas a la semana y quieres ahorrar tiempo.

Trabajas fuera de casa, necesitas lavar la ropa al llegar y que esté lista al día siguiente.

Quieres reducir en casa la humedad, los olores o que no se te ensucie la ropa al tender en el patio o en la terraza.

¿Ya te imaginas con este electrodoméstico en casa? Tiene un precio asequible, teniendo en cuenta que hace dos funciones en una, aunque no va a durar mucho con este descuento. ¡Date prisa!

