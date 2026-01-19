AirTag: olvídate de perder las llaves o la cartera con el localizador de Apple que cada vez más gente tiene

¿Has oído hablar de los AirTags de Apple? Es un localizador del tamaño de una moneda que puedes poner junto a las llaves de casa, las del coche, meter en la mochila, en la maleta antes de un viaje e incluso en la bici. Y desde la app Buscar de cualquier dispositivo Apple podrás saber en todo momento la ubicación del AirTag y, en consecuencia, del objeto que va con él.

Si te paras a pensarlo, tienen muchísimos usos posibles, pues hay familias que también lo utilizan con niños que salen por primera vez solos de casa o con personas mayores. Bien usado y respetando siempre la privacidad de todo el mundo, tiene infinidad de ventajas. Por eso, el pack de 4 AirTags de Apple rebajado ahora a menos de 90€ en PcComponentes lleva varias semanas arrasando en ventas. ¡Aprovéchalo!

Beneficios de tener un AirTag

Puedes localizar cualquier objeto en segundos desde el móvil.

Funciona con pilas y no tendrás que preocuparte por cambiarla durante más de un año.

Protege la privacidad y seguridad en todo momento.

Envía notificaciones si te dejas algún objeto.

Así es el AirTag, un localizador que cabe en cualquier bolsillo

pack de 4 AirTags Apple

Uno de los grandes aciertos del AirTag es que no necesitas cambiar ningún hábito y es muy fácil adaptarlo a tus necesidades. Si eres despistado y nunca te acuerdas de dónde dejas las llaves, puedes añadir uno de los dispositivos del pack de 4 AirTags de Apple al llavero. Y lo mismo con las llaves del coche, con la cartera o la maleta del avión si facturas, pues simplificarás mucho el proceso si te la pierden.

Además, desde la app Buscar del iPhone verás en todo momento su ubicación. Y si te dejas el objeto lejos de ti, el sistema se apoyará en la red de dispositivos Apple para mostrarte su última ubicación con la mayor precisión posible.

Preguntas frecuentes

Si no estás muy familiarizado con los AirTags, puede que todavía te surjan dudas. Respondemos a todas tus preguntas a continuación.

¿Necesito un iPhone para usar un AirTag?

Sí. Están pensados para funcionar con iPhone y iPad con iOS 14.5 o posterior y con una cuenta de Apple ID.

¿Se puede usar en exteriores o con lluvia?

Sí, es resistente al agua y al polvo con certificación IP67.

¿El AirTag es seguro en cuanto a privacidad?

La ubicación está cifrada y solo el propietario del AirTag puede verla. Ni siquiera Apple puede acceder a esos datos.

¿Merece la pena el pack de 4 AirTags?

Rotundamente, sí. Si solo compras un AirTag pensando en un uso concreto, seguramente te convenza tanto la idea que acabes necesitando más localizadores.

La relación calidad-precio de este pack de 4 AirTags es brutal, así que aprovecha que ha bajado su precio a menos de 90€ solo por tiempo limitado. ¡Precio mínimo histórico!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.