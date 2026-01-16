Llegan las ofertas más potentes de Apple a MediaMarkt: estrena un MacBook Air por menos de 800€

Vivimos conectados y rodeados de tecnología, lo que significa que tenemos cientos de opciones y de marcas para elegir. Si estás buscando un ordenador portátil nuevo para trabajar o estudiar, seguro que le has echado el ojo al MacBook Air de Apple. Es el más accesible de la gama, la referencia en cuanto a rendimiento y autonomía.

Si siempre has pensado que tiene un precio demasiado alto para tus necesidades, estás de suerte. MediaMarkt acaba de lanzar sus ofertas en dispositivos Apple (hasta el 23 de enero) y han rebajado el portátil Apple MacBook Air 13'6 M2 a menos de 800€. ¿Quién dijo que para tener un Mac había que gastarse más de 1.000€?

Lo más destacado de este portátil

Solo pesa 1,24 kilos (ideal para llevarlo siempre contigo).

Autonomía de hasta 18 horas que dura todo el día (y más).

Rendimiento muy fluido, incluso con varias apps abiertas.

Pantalla que cuida tu salud ocular y cansa menos la vista.

Un MacBook Air M2 hecho para trabajar

portátil Apple MacBook Air 13'6

La carta de presentación de cualquier dispositivo de Apple es su interfaz y su rendimiento fluido. No hay sistema operativo más rápido ni más eficiente, y el portátil Apple MacBook Air 13'6 M2 lo demuestra con creces. Responde muy bien a cualquier tarea, no se queda colgado en cuanto abres dos aplicaciones y sirve para navegación, ofimática, edición de foto y vídeo o videollamadas.

La batería es otro punto muy a favor, con 18 horas de autonomía con una sola carga. Si sueles llevarte el portátil a la universidad, al trabajo o a un coworking, podrás dejarte el enchufe en casa. Y todo con una pantalla de 13,6 pulgadas con una calidad alucinante.

Cómo aprovechar las ofertas de Apple en MediaMarkt

Si eres fan del ecosistema Apple, sabes bien que las ofertas no suelen ser muy habituales en su tienda oficial. Sin embargo, de vez en cuando es posible fichar descuentos en otras plataformas, y MediaMarkt ha comenzado el año con descuentos en la última tecnología de Apple.

Encontrarás los últimos MacBooks rebajados, pero también iPad, iPhone, Apple Watch o los famosos AirPods. Todas las gamas de Apple tienen algún producto top ventas rebajado, así que aprovecha para darte un capricho o renovar tus dispositivos. Las ofertas estarán disponibles en la web de MediaMarkt hasta el viernes 23 de enero a las 9:00, pero hay algunas que pueden agotar su stock mucho antes.

¿Lo quieres en tu vida? Ahora tiene uno de los precios más bajos que haya tenido jamás en MediaMarkt, así que aprovecha la oferta para llevarte un MacBook de última generación por menos de 800€. ¡Merece la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.