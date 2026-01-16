El gadget beauty que está cambiando la forma de tratar arrugas desde casa (sin citas ni agujas)

El láser fraccional antiedad lleva la tecnología de los centros de belleza a casa para mejorar arrugas y recuperar firmeza en pocas semanas.

A partir de los 25 años, la piel cambia y empieza a mostrar los primeros signos de envejecimiento, como pérdida de elasticidad, firmeza, falta de hidratación y las primeras arruguitas. Y muchas personas creen que la única solución está en los centros de belleza y en los procedimientos estéticos, hasta que conocen el láser facial antiedad Tria SmoothBeauty.

La tecnología que utilizan los profesionales da el salto al hogar en forma de dispositivo con láser fraccional antiedad que mejora la textura de la piel, suaviza líneas de expresión y recupera la firmeza de forma progresiva. Si has probado cremas, sérums y tratamientos antiedad, tienes que fichar el láser de rejuvenecimiento cutáneo con el que un 78% de los usuarios nota una reducción visible de las arrugas y líneas de expresión en las primeras semanas.

Beneficios de este láser facial antiedad en casa

Beneficios de este láser facial antiedad en casa

Láser fraccional no ablativo con tecnología que se usa en consultas dermatológicas, adaptada al uso en casa y autorizada por la FDA.

Piel mucho más uniforme, menos rugosa y con un tono más homogéneo.

Activa los procesos internos que aportan firmeza y elasticidad con el paso del tiempo.

Sesiones de entre 2 y 10 minutos diarios, muy fáciles de integrar en la rutina de belleza.

Compatible con distintos tonos y tipos de piel.

Cómo funciona el láser fraccional Tria SmoothBeauty

Tria SmoothBeauty es un láser facial antiedad que puedes usar en casa. Este láser fraccional no ablativo crea microzonas térmicas en capas profundas de la piel sin dañar la superficie. Es decir, activa la regeneración cutánea desde dentro para favorecer la producción de colágeno nuevo y, en consecuencia, reducir arrugas, cicatrices, manchas de la edad e imperfecciones.

Si comparamos el láser fraccional vs IPL (otro sistema doméstico), este trabaja con mucha más precisión y a mayor profundidad en la piel. De hecho, la marca afirma que ofrece mejores resultados antienvejecimiento que la IPL, y esto coincide con la experiencia de los usuarios que han probado ambos. Los resultados clínicos también apuntan a que un 89% de los usuarios tiene la piel más suave y con mejor aspecto después de 12 semanas de uso continuo.

"Estimula el colágeno para que vuelva a su estado original, lo que es estupendo para el envejecimiento, pero también lo es para crear y construir piel nueva que eliminará mejor cualquier piel vieja o latente", argumenta Lisa Goodman, fundadora y Directora General de la Clínica GoodSkin de Los Ángeles

Así puedes crear tu propia rutina de rejuvenecimiento cutáneo en casa

Así puedes crear tu propia rutina de rejuvenecimiento cutáneo en casa

Llegados a este punto, ¿cómo usar el láser facial antiedad en casa? El proceso es bastante sencillo, y lo mejor es que no necesitas hacer grandes cambios en tus hábitos ni ser experto. Sigue estos pasos:

Limpia y seca bien el rostro para que no quede ningún resto de maquillaje ni suciedad. Enciende el dispositivo y selecciona el nivel que necesites (los más bajos priorizan la comodidad y los más altos son más eficaces). Trata cada zona del rostro de forma ordenada y cambia a la siguiente cuando el dispositivo emita un pitido. Al terminar, aplica una crema hidratante o un gel calmante. Repite el proceso todas las noches durante 8 semanas y después descansa durante 4 semanas.

Preguntas frecuentes

El rejuvenecimiento cutáneo con láser es uno de los métodos más avanzados que existen para crear nuevas células cutáneas con más colágeno y elastina, y en consecuencia rellenar y suavizar la piel. ¿Todavía tienes dudas? Las resolvemos todas a continuación.

¿Cuándo empezaré a notar resultados reales en la piel?

Los primeros resultados aparecen en 2 semanas. A partir de las 4-6 semanas, ya notarás una reducción de las arrugas y líneas de expresión, y será al final del tratamiento (8 semanas) cuando verás resultados más completos y una piel mucho más joven.

¿El láser facial antiedad duele?

Notarás una sensación de calor localizado con pequeños pinchazos, sobre todo en los niveles más altos de intensidad. Pero no es doloroso, porque este láser fraccional no ablativo no es invasivo, así que la sensación es mucho más cómoda que en una clínica.

¿Es seguro usar un láser facial antiedad en casa?

Claro que sí. El Tria SmoothBeauty cuenta con autorización de la FDA para uso doméstico en el rostro de personas adultas. Eso sí, no se recomienda utilizarlo sobre la piel con lesiones, quemaduras, heridas, sobre tatuajes ni durante el embarazo sin consultar con un profesional.

¿Cuánto tiempo dura el efecto del tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo?

El láser activa los procesos biológicos naturales de la piel, así que los resultados se mantienen en el tiempo. Eso sí, en un futuro puedes hacerte ciclos puntuales de mantenimiento para conservar la firmeza y luminosidad.

Si pensabas que solo podías conseguir una piel joven y libre de signos de la edad en centros estéticos, te equivocas. Con este láser de rejuvenecimiento cutáneo presumirás de piel elástica, con firmeza y luminosa en un tratamiento de 8 semanas, sin dolor ¡y sin moverte de casa!