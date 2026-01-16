Adiós a las cortinas: el estor enrollable que te da privacidad y deja pasar la luz se cuela en las tendencias de 2026

¿Crees que las cortinas son la única opción para las ventanas de tu casa? Lo han sido durante muchos años, pero las telas recargadas y vaporosas que salen desde el techo y caen casi hasta el suelo ya han pasado a mejor vida. Las tendencias en decoración para 2026 van a terminar de consolidar el estor enrollable.

El argumento de peso es que deja pasar la luz sin renunciar a la privacidad, y es muy fácil encontrar un diseño que encaje contigo y con tu espacio. Por ejemplo, el estor enrollable traslúcido con cadena Samba que acabamos de fichar rebajado a menos de 65€ en las Super Ofertas de Leroy Merlin. ¡A todo el mundo le encanta!

Lo mejor de este estor enrollable

Deja pasar la luz sin comprometer tu intimidad.

Estética 'limpia' que encaja en interiores modernos y minimalistas.

Instalación sencilla que se adapta a todos los tipos de ventanas.

Material fácil de mantener en el día a día.

Un estor enrollable que te va a hacer la vida más fácil

estor enrollable traslúcido con cadena

El estor enrollable traslúcido con cadena Samba nos gusta por muchos motivos, pero su verdadero punto fuerte es la manera que tiene de gestionar la luz. Cuando lo bajas, te da intimidad en casa y te protege de las miradas ajenas. Pero al mismo tiempo deja pasar cierta luz natural, pues no es totalmente opaco.

Por tanto, va a quedar de maravilla en salones, dormitorios e incluso si tienes una pequeña oficina o zona de trabajo en casa. Hemos fichado la opción de 150 x 250 cm, pero lo tienes disponible en otras medidas y colores, además del blanco de la imagen.

¿Los clientes lo recomiendan?

El 92% de los clientes que han comprado este estor enrollable en Leroy Merlin lo recomiendan, y además le dan una valoración de 4,6/5 estrellas. Estas son algunas de las opiniones:

"Ya había comprado uno para una ventana donde tengo mi oficina en casa. Muy buenos para tapar el calor del sol, pero dejando pasar alguna luz".

"Buena calidad del producto. Deja pasar mucha luz y es prácticamente opaco".

"Muy contento con la compra, quedan muy bonitos y dan una presencia elegante. Visten cada habitación".

¿Lo quieres? Es fácil de instalar, de adaptar a tus ventanas y te va a durar todos los años que quieras. Aprovecha que está rebajado a menos de 65€ en Leroy Merlin, ¡por poco tiempo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.