Es de las pocas cafeteras espresso que puedes utilizar con café molido y cápsulas, de Cecotec y con descuentazo

Normalmente, tener una cafetera espresso significa renunciar a algo. Ya sea al café molido de toda la vida o a la comodidad de las cápsulas. Hasta ahora. Porque Cecotec tiene la cafetera espresso FreeStyle Latte T que funciona tanto con café molido como con cápsulas.

De hecho, no todos tenemos las mismas necesidades en casa. Hay quien tiene más tiempo para prepararse un espresso intenso recién molido, y quien prefiere una cápsula antes de salir pitando por las mañanas. Así que lo más normal es terminar adaptándote a una única opción. Pero con esta cafetera espresso de Cecotec lo tendrás todo a un precio bastante asequible, mucho más ahora que la hemos fichado por menos de 170€ en las rebajas de enero.

Razones para comprar la catefera espresso de Cecotec

Permite usar café molido y distintos tipos de cápsula en la misma máquina.

Extrae el café con la presión suficiente como para que se te llene la casa del aroma a café recién hecho.

Incorpora depósito de leche para hacer cafés con espuma y crema.

Con varias recetas predefinidas que hacen tu vida más fácil.

Una cafetera pensada para todos los gustos y hogares

Cafetera-Cecotec freestyle

Uno de los grandes aciertos de la cafetera espresso FreeStyle Latte T es su 'todo en uno'. Da igual si en casa sois más de un espresso corto, de café largo, de capuccino o de un café latte. Esta cafetera se adapta muy bien a tus hábitos y a las necesidades de cada momento. Solo tienes que elegir en su pantalla el formato y el tipo de café. ¡Y listo!

El depósito de leche integrado es otro punto fuerte, porque permite preparar cafés con crema y espuma, sin accesorios extra. Y a esto se le suma una presión de 20 bares, suficiente para sacar partido tanto al café molido como a las cápsulas.

¿Esta cafetera es una buena inversión?

Si miras solo el precio (menos de 170€), ya es muy competitivo frente a otras cafeteras espresso que solo aceptan un único formato. Pero donde realmente gana puntos es en la relación entre lo que cuesta y lo que ofrece a cambio.

Podrás elegir cápsulas o café molido según el momento, y además te ahorras tener espumadores de leche u otros accesorios para conseguir el café perfecto. También es una máquina muy fácil de mantener, así que ya te adelantamos que no vas a encontrar nada tan versátil y que se adapte a todos en casa.

Si llevabas tiempo pensando en pasarte a una cafetera de especialidad, Cecotec tiene el modelo perfecto y rebajado a menos de 170€. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.