Así es la aspiradora sin cable que friega y aspira a la vez para que ahorres tiempo

¿La aspiradora sin cable todavía no ha llegado a tu casa? Si sigues teniendo un modelo antiguo, incluso con bolsa, o dependes de los cables, llega el momento de cambiar de hábitos. Para limpiar en menos tiempo, tener una postura correcta, llegar fácilmente a todos los rincones o no tener que pasar varias veces por el mismo lugar.

Si quieres conseguir todo lo anterior, entonces la aspiradora sin cable Wet&Dry Serie 8000 de AEG es para ti. Está hecha para hacerte la vida más fácil en casa, porque aspira y friega en una sola pasada y además incluye un accesorio para otro tipo de superficies. Y la buena noticia es que ahora cuesta 100€ menos durante las rebajas de invierno de AEG, ¡aprovéchalo!

Lo que más nos gusta de esta aspiradora sin cable AEG

Aspira sólidos y líquidos en una sola pasada.

Ajusta automáticamente la potencia según la suciedad.

Limpia hasta 150 m² con una sola carga en modo automático.

Incluye una unidad de mano para sofás, colchones o estanterías.

La aspiradora a la que no se le resiste nada

Aspirador escoba wet dry serie 8000

El punto fuerte de la aspiradora sin cable Wet&Dry Serie 8000 de AEG es que evita que tengas que hacer dos veces la misma tarea. En lugar de aspirar primero y fregar después, este dispositivo hace las dos cosas en una sola pasada para tener el suelo de tu casa siempre impecable. Lo notarás sobre todo en pasillos, la cocina y otras zonas que se ensucian fácilmente.

Lo consigue gracias a su sistema de rodillos y pulverización, que recoge el polvo fino y también puede con las manchas pegajosas que te cuesta la vida quitar. Además, su sistema inteligente es capaz de adaptar la potencia para optimizar la autonomía y no desperdiciar energía.

¿Para qué hogares es perfecta?

¿No sabes si esta aspiradora sin cable AEG es para ti? Sus prestaciones la convierten en el dispositivo ideal para muchos usos, pero le vas a sacar especial partido si:

Sientes que limpias y a los pocos minutos el suelo vuelve a estar sucio.

Tienes una cocina abierta al salón.

Vives con niños pequeños.

Quieres dedicarle menos tiempo a las tareas domésticas.

No vas a encontrar una aspiradora sin cable más versátil y que sirva tanto en seco como en mojado, mucho menos con descuento. Aprovecha que esta de AEG cuesta menos de 100€ en estas rebajas, ¡solo por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.