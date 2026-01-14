Tendencia deco para 2026: todas las cocinas modernas tienen ya esta campana extractora minimalista y eficiente

Si vas a amueblar o renovar tu cocina, tienes que saber que las tendencias de decoración para 2026 se van a centrar mucho en la funcionalidad. Sobre todo, en electrodomésticos de diseño y en tecnología discreta para crear espacios acogedores y conectados. Por eso, muchas cocinas modernas ya están incorporando la campana extractora Bolero Flux DT de Cecotec.

Por su superficie lisa, el acabado claro y que recarga en absoluto la cocina, algo imprescindible si no es demasiado grande. Esta campana de Cecotec es minimalista, potente y muy práctica para el día a día, con la ventaja de que ahora está rebajada a menos de 300€ en las ofertas de enero.

Lo mejor de esta campana extractora

Gran capacidad de succión para eliminar humo y malos olores.

Diseño en vidrio blanco mate que aporta luminosidad.

La puedes controlar por gestos para no manchar la superficie mientras cocinas.

Funcionamiento eficiente con un bajo consumo.

La campana que necesitas para una cocina elegante

camprana extractora bolero flux

Los pequeños detalles son los que suelen marcar la diferencia en la decoración de tu hogar, y esta campana extractora Bolero Flux DT de Cecotec tiene todas las características que buscamos. Por un lado, tiene un ancho de 90 cm que cubre sin problemas las placas más grandes o las islas.

Por el otro, su interior es muy eficiente y práctico, con una potencia de succión de hasta 800 m³/h para una cocina libre de humo en menos tiempo. Y a esto tenemos que sumarle un motor de 210 W para un buen rendimiento sin disparar el consumo. No todas las campanas extractoras de este precio pueden presumir de tener una clasificación energética A++.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas sobre su funcionamiento o si es la campana ideal para ti? Las resolvemos todas a continuación.

¿Esta campana extractora es adecuada para cocinas abiertas al salón?

Sí, muchísimo. Precisamente, por la capacidad de succión para eliminar humos y malos olores.

¿Se puede usar sin salida de humos al exterior?

Sí, porque incluye filtros de carbono que permiten su uso en modo recirculación.

¿El control por gestos es difícil de utilizar?

En absoluto. Es más intuitivo y práctico de lo que parece, así que podrás encenderla o ajustar funciones sin tocarla para una campana más limpia.

¿Consume mucha energía?

No. Tiene clasificación A++ (una de las más altas) para un consumo eficiente, aunque la utilices muy a menudo.

No vas a encontrar una campana funcional, práctica y con tanta tecnología en este rango de precio, así que aprovecha que esta de Cecotec cuesta menos de 300€ solo en las rebajas de enero.

