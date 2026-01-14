No necesitas el último smartwatch: esta pulsera de actividad tiene lo que el 90% de los usuarios buscan

Los smartwatches son cada vez más modernos, incorporan más tecnología y podemos hacer muchas más cosas con ellos. Sin embargo, muchísima gente se compra uno de cientos de euros y en realidad no necesita (ni sabe) sacarle el máximo partido. En cambio, la pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 10 cubre todo lo que una persona normal necesita en su día a día.

Por ejemplo, saber cuántos pasos hemos dado, cómo hemos dormido, la frecuencia cardíaca en reposo o cuántas calorías hemos perdido en el gimnasio. El 90% de los usuarios de este tipo de dispositivos no necesitan información demasiado avanzada, y esta pulsera de Xiaomi responde bien en este perfil, con una batería que dura 21 días y un precio rebajado en MediaMarkt que no pasa de los 40€. ¡Una ganga!

5 características destacadas de esta pulsera de actividad

Pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas que se ve bien incluso a plena luz del día.

Autonomía de hasta 21 días.

Seguimiento de salud y entrenamiento con datos fáciles de entender.

Resistente al agua 5 ATM para usarlo en cualquier situación.

Esta pulsera es lo que necesitas para moverte más y cuidarte

Xiaomi Smart Band

La pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 10 tiene muchos puntos fuertes, pero el más evidente es que se adapta bien al día a día. Mide los pasos, la actividad diaria y tus entrenamientos, y después muestra la información de manera sencilla y comprensible. Y te ayuda a mejorar tus hábitos.

Incluye una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas y una autonomía de hasta 21 días. Un punto muy a favor, porque hay smartwatches de última generación con baterías que no duran más de un día.

¿Qué dicen los usuarios que ya tienen la Xiaomi Smart Band 10?

La pulsera de actividad de Xiaomi tiene una valoración de 4,7 / 5 estrellas en MediaMarkt. Los usuarios destacan que es un reloj "ligero, cómodo, práctico y muy fácil de utilizar". Además, "tiene todo lo necesario para medir la actividad diaria y deportiva".

Uno de los motivos de esta buena puntuación es la versatilidad, pues otro usuario destaca en MediaMarkt que su punto fuerte es "poder usarlo sin ningún tipo de problema en cualquier medio, ya sea en el trabajo, en el agua, en el día a día".

Esta pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 10 tiene buenas valoraciones y una relación calidad-precio inmejorable, así que aprovecha que ahora está rebajada a menos de 40€ en MediaMarkt.

