Cómo calentar tu casa este invierno sin poner la calefacción todo el día (y ahorrar en la factura)

¿Tienes la calefacción todo el día encendida? Es normal pensar y asumir que no queda más remedio por el frío que hace en la calle, pero hay otra solución. Sobre todo, para ciertos momentos del día o cuando solo necesitas calentar un dormitorio o el baño mientras te duchas. Lo ideal es combinar el uso de la calefacción con un radiador eléctrico.

Son aparatos de calor que calientan habitaciones pequeñas y medianas en poco tiempo, así que te ahorras calentar toda la casa y desperdiciar energía. Por eso, el radiador eléctrico Origial CrystalWave es uno de los más vendidos este mes de enero en PcComponentes, y ahora está rebajado un 28% por poco tiempo. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

Lo más destacado de este radiador eléctrico Origial

2000 W de potencia para calentar estancias de hasta 20 m² en poco tiempo.

Control desde una app móvil para encenderlo antes de llegar a casa.

3 modos de uso que ajustan el consumo según el momento del día.

Diseño de cristal que queda muy bien en salones, baños o dormitorios.

¿Por qué elegirlo frente a otros métodos de calefacción?

radiador eléctrico Origial

El radiador eléctrico Origial CrystalWave se encarga de calentar de manera controlada y en poco tiempo una habitación sin depender de un sistema central. En menos de 10 minutos, notarás el calorcito y en poco más, una temperatura agradable sin necesidad de tener el radiador encendido durante horas.

Una de sus grandes ventajas frente a otros dispositivos parecidos es todas las posibilidades que ofrece. Puedes programarlo por franjas horarias, elegir entre modo Eco, Confort o Anti-frost, y hasta encenderlo desde el móvil para adaptar el consumo a tu rutina.

4,5 / 5 estrellas en PcComponentes

No todos los radiadores eléctricos pueden presumir de que el 98% de los clientes lo recomiendan, y además tiene una valoración de 4,5 / 5 estrellas en PcComponentes. Esto es lo que dicen los que ya se calientan con él este invierno:

"Perfecto para empezar a calentar la casa desde el trabajo con Wi-Fi y que al llegar esté todo calentito".

"Estético, fácil de usar y el calor se nota al instante".

"Calefactor bastante práctico para habitaciones medianas. Calienta bastante rápido y es fácil configurarlo con Alexa".

Las opiniones de los usuarios son inmejorables, es fácil de usar y encima es eficiente, así que ahorrarás en tu factura por partida doble. ¡Ahora cuesta menos de 75€ en PcComponentes!

