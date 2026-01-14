Cómo calentar tu casa este invierno sin poner la calefacción todo el día (y ahorrar en la factura)
La mejor opción para calentar solo las zonas de la casa que necesitas es tener un radiador eléctrico moderno y eficiente, como este de Origial.
Los 10 mejores calefactores portátiles de este año: marcas y preguntas frecuentes
¿Tienes la calefacción todo el día encendida? Es normal pensar y asumir que no queda más remedio por el frío que hace en la calle, pero hay otra solución. Sobre todo, para ciertos momentos del día o cuando solo necesitas calentar un dormitorio o el baño mientras te duchas. Lo ideal es combinar el uso de la calefacción con un radiador eléctrico.
Son aparatos de calor que calientan habitaciones pequeñas y medianas en poco tiempo, así que te ahorras calentar toda la casa y desperdiciar energía. Por eso, el radiador eléctrico Origial CrystalWave es uno de los más vendidos este mes de enero en PcComponentes, y ahora está rebajado un 28% por poco tiempo. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!
Lo más destacado de este radiador eléctrico Origial
- 2000 W de potencia para calentar estancias de hasta 20 m² en poco tiempo.
- Control desde una app móvil para encenderlo antes de llegar a casa.
- 3 modos de uso que ajustan el consumo según el momento del día.
- Diseño de cristal que queda muy bien en salones, baños o dormitorios.
¿Por qué elegirlo frente a otros métodos de calefacción?
El radiador eléctrico Origial CrystalWave se encarga de calentar de manera controlada y en poco tiempo una habitación sin depender de un sistema central. En menos de 10 minutos, notarás el calorcito y en poco más, una temperatura agradable sin necesidad de tener el radiador encendido durante horas.
Una de sus grandes ventajas frente a otros dispositivos parecidos es todas las posibilidades que ofrece. Puedes programarlo por franjas horarias, elegir entre modo Eco, Confort o Anti-frost, y hasta encenderlo desde el móvil para adaptar el consumo a tu rutina.
4,5 / 5 estrellas en PcComponentes
No todos los radiadores eléctricos pueden presumir de que el 98% de los clientes lo recomiendan, y además tiene una valoración de 4,5 / 5 estrellas en PcComponentes. Esto es lo que dicen los que ya se calientan con él este invierno:
- "Perfecto para empezar a calentar la casa desde el trabajo con Wi-Fi y que al llegar esté todo calentito".
- "Estético, fácil de usar y el calor se nota al instante".
- "Calefactor bastante práctico para habitaciones medianas. Calienta bastante rápido y es fácil configurarlo con Alexa".
Las opiniones de los usuarios son inmejorables, es fácil de usar y encima es eficiente, así que ahorrarás en tu factura por partida doble. ¡Ahora cuesta menos de 75€ en PcComponentes!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.