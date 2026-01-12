El Día sin IVA vuelve a MediaMarkt: 5 ofertones para ahorrarte el 21% en smartphones, portátiles, belleza y más

Si necesitas renovar tecnología o darte un capricho, ahora puedes ahorrarte el 21% de IVA en MediaMarkt. ¡Solo hasta el martes 13 de enero a las 9:00!

El Día sin IVA de MediaMarkt es una campaña especial de ofertas que la cadena celebra de forma puntual. Y no se les ha ocurrido nada mejor que comenzar 2026 con su promoción estrella, así que durante todo el día de hoy y hasta mañana 13 de enero a las 9:00, encontrarás tus productos favoritos con un -21% de IVA.

Informática, televisión, pequeños y grandes electrodomésticos, telefonía, portátiles, smartwatches... Todos los productos que imagines tienen un 21% de descuento para ahorrarte el IVA y conseguirlos más baratos. ¿Quieres empezar el año dándote un capricho o renovando algún viejo dispositivo? O tal vez con ese aparato que tenías en el radar y que no te han traído los Reyes. Sea como sea, hemos fichado 5 ofertas del Día sin IVA de MediaMarkt que no podrás dejar escapar, ¡y hay muchas más!

Google Pixel 10 Pro

La primera oferta que hemos fichado en los Días sin IVA de MediaMarkt es uno de los últimos smartphones que han llegado al mercado. El Google Pixel 10 es un móvil hecho para ir un paso más allá, porque el rendimiento es muy bueno e incluye una cámara para hacer fotos y vídeos como si fueras un profesional. Ahora, por poco más de 750€ solo por tiempo limitado.

Integra Inteligencia Artificial en todas las funciones que te ayuda en todas las tareas del día a día.

El contenido de la pantalla se ve nítido a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia.

Samsung Galaxy Watch7 BT

Si uno de tus propósitos de año nuevo es hacer más deporte o cuidarte más, tienes que fichar este smartwatch de Samsung rebajado a menos de 170€. El Samsung Galaxy Watch7 mide la calidad del sueño, todos los datos de tus entrenamientos y cómo responde tu cuerpo a lo largo del día. Y con un diseño que podrás llevar con cualquier outfit.

Transforma los datos (seguimiento del sueño, energía diaria o ejercicio) en información clara y consejos.

Registra cualquier actividad con mucha precisión para aprovechar mejor las sesiones.

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5B

Estos auriculares inalámbricos de diadema Sony están hechos para quien se pasa el día entero escuchando música, ya sea en casa, haciendo deporte o en el transporte público. Ayudan a crear una burbuja para que puedas centrarte en la música o en la tarea que estés haciendo, y con un diseño comodísimo para usarlos durante horas sin molestias.

Con cancelación de ruido que se ajusta automáticamente al ambiente para que solo escuches lo que quieres.

Voz muy nítida en llamadas con entornos ruidosos (ideal para teletrabajar, atender llamadas, reuniones...).

Moldeador Dyson Airwrap Origin

Las ofertas del Día sin IVA de MediaMarkt no se ciñen a la tecnología pura y dura ni a los dispositivos electrónicos. De hecho, este moldeador Dyson Airwrap tan de moda también forma parte de las ofertas y te puedes ahorrar el 21%. Una de sus claves está en la tecnología de aire, que moldea, alisa y riza el pelo a la vez que lo seca, para respetar la fibra capilar y conseguir un acabado profesional con volumen y movimiento.

Incluye accesorios intercambiables para conseguir distintos acabados.

Ondula, riza y alisa, permite ajustar la dirección y evita el calor extremo que estropea el cabello.

Freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

Por último, otra oferta que deberías aprovechar si todavía no tienes una freidora de aire en casa o la tuya es demasiado antigua. Esta air fryer de Cosori tiene dos cestas independientes y un sistema de tres niveles para preparar varios platos a la vez. Es una de las mejores para familias o si sueles recibir muchas visitas en casa.

Capacidad total de 10,8 litros para ahorrar tiempo y energía a diario.

Incluye conectividad Wi-Fi para controlar tu freidora de aire desde el móvil.

¿Le has echado el ojo a alguno de los dispositivos anteriores? Todos tienen en común que son primeras marcas, líderes en su sector y que te puedes ahorrar el 21% de IVA si los compras hoy. Además, encontrarás un catálogo mucho más amplio de tecnología rebajada, ¡solo hasta el martes 13 de enero a las 9:00!

