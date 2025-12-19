El sérum antiedad que renueva la piel desde dentro y que los dermatólogos recomiendan a partir de los 30 años

¿A partir de qué edad tengo que empezar a utilizar un sérum antiedad? ¿Cuando ya me han salido las primeras arruguitas o antes? Los dermatólogos insisten en que la prevención es el mejor remedio, así que lo ideal es empezar a utilizar estas fórmulas a partir de los 30 años (incluso antes si quieres), para anticiparte a la pérdida de colágeno y a los cambios que se producen en la piel a esta edad.

Y el sérum es el producto idóneo para empezar a tratar los signos de la edad, porque son fórmulas concentradas y que llegan a las capas más profundas de la piel. ¿Quieres fichar uno que también recomiendan los dermatólogos? Es el sérum antiedad Biothern Life Plankton Regenerating, una fórmula que es capaz de corregir hasta 10 signos de la edad. Y además es tu día de suerte, porque está rebajado en Sephora a mitad de precio para que lo pruebes.

Beneficios del sérum de Biotherm rebajado

Textura ligera que se absorbe rápido y no deja sensación pegajosa.

Fórmula con Life Plankton Biotech y 25 mil millones de probióticos.

Corrección visible de hasta 10 signos de la edad de forma progresiva.

Composición vegana con un 94% de ingredientes de origen natural.

Qué es y cómo introducir en tu skincare este sérum antiedad de Biotherm

Biotherm serum

El sérum antiedad Biothern Life Plankton Regenerating es un tratamiento regenerador que refuerza la piel, si eres constante y lo utilizas a diario. La clave está en la fórmula, que combina Life Plankton Biotech con una alta concentración de probióticos para mejorar la textura, luminosidad y resistencia de la piel frente a los signos del envejecimiento.

Además, tiene una textura muy suave y ligera que se funde con la piel en segundos. Puedes utilizar este sérum antiedad de Biothern por la mañana y por la noche, sobre la piel limpia, después del tónico (si lo utilizas) y antes de tu crema hidratante habitual.

Opiniones del Biotherm Life Plankton Regenerating

Es muy difícil que un producto tenga opiniones unánimes, pero este sérum de Biothern destaca por su valoración de 4,8 estrellas sobre 5 en Sephora. Y estas son algunas de las mejores opiniones de clientas:

"Es el mejor sérum que he probado. Su acabado es perfecto y el resultado es inmediato, por no hablar de su olor. Me tiene enamorada".

"Me ha recuperado la piel tras el verano y ahora tengo un brillo muy bonito. ¡Lo he recomendado a todas mis amigas!".

"Es una crema ligera y de rápida absorción. Se siente que hidrata y además tiene un olor agradable, los resultados han sido buenos y notorios en cuanto a piel cansada".

¿Te animas a probarlo? Además de hacer maravillas en tu piel, es la fórmula que recomiendan los dermatólogos, y ahora puede estar en tu rutina de skincare por menos de 60€. ¡Aprovecha el descuento!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.