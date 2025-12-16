Día sin IVA de MediaMarkt: estrena el último smartphone de Samsung con IA en todas las tareas

La gama alta de los smartphones sigue creciendo a pasos acelerados, aunque no todos los fabricantes justifican el precio con una sensación premium. Quien invierte en un móvil de estas características, busca el rendimiento más potente que haya experimentado jamás, una cámara brutal, autonomía suficiente para todo el día y que la Inteligencia Artificial ya venga de serie en todos los procesos.

Y aquí precisamente destaca el Samsung Galaxy S25 Ultra, una de las últimas llegadas al mercado. No es un móvil precisamente barato, pero MediaMarkt acaba de rebajarlo durante el Día sin IVA y por fin baja de los 1.000€. ¿Lo quieres?

Lo mejor de este smartphone Samsung

Pantalla de 6,9'' que muestra colores nítidos incluso a pleno sol.

Con Inteligencia Artificial integrada que te echa una mano en todas las tareas.

Cámara principal alucinante de 200 MP.

Batería de 5000 mAh que aguanta más de un día.

Diseño en titanio muy resistente y que da una sensación premium.

¿Por qué merece la pena el Samsung Galaxy S25 Ultra?

Samsung Galaxy S25

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un smartphone hecho para seguirte el ritmo y acompañarte durante todo el día. A simple vista, lo primero que llama la atención es un diseño premium y una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9'', que además de ser grande, también es inteligente.

En su interior, destaca el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy que rinde muy bien en multitarea intensa, juegos exigentes y en edición de foto o vídeo. Es un móvil que responde rápido y que además se apoya en los 12 GB de RAM. Con IA que resume contenidos, traduce conversaciones y mejora fotos.

¿Qué es el Día sin IVA de MediaMarkt?

MediaMarkt celebra cada cierto tiempo el Día sin IVA con el que puedes ahorrarte un 21% en todas las compras que hagas en la web y app. Esta nueva edición estará activa durante todo el día de hoy y hasta mañana 16 de diciembre a las 9:00 horas.

Además de este smartphone Samsung, en la promoción están incluidos pequeños y grandes electrodomésticos, televisiones, sistemas de audio, smartwatches, informática, accesorios... Encontrarás fácilmente todos los productos incluidos con la etiqueta 'Día sin IVA', que ya tienen aplicado el 21% en el precio final.

No todos los smartphones que tienen estos precios merecen la pena ni cumplen con lo que prometen, pero el Samsung Galaxy S25 Ultra se pasa el juego con lo mejor de la IA y prestaciones a la altura. ¡Ahora por menos de 980€ en MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.