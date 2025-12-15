¿Pulsera de actividad o reloj inteligente? La Xiaomi Smart Band 10 zanja el debate con su pantalla AMOLED y 21 días de batería

Vivimos rodeados de tecnología y de dispositivos que, a priori, hacen funciones muy parecidas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una pulsera actividad y un reloj inteligente? Los segundos suelen ser más completos, con un procesador más potente y pensados para un uso casi profesional. Las pulseras de actividad son más baratas, con prestaciones básicas, pero suficientes, y además han evolucionado tanto que ya no tienen casi nada que envidiar a los smartwatches.

Si lo que necesitas es un dispositivo que mida la frecuencia cardíaca, te cuente los pasos y te envíe las notificaciones del móvil, no te gastes un dineral en el último reloj inteligente. Necesitas una pulsera de actividad, y la Xiaomi Smart Band 10 es una de las más asequibles de la gama media. Por su precio (menos de 40€ en AliExpress) y por todas las prestaciones que te vamos a contar a continuación.

Beneficios de esta pulsera de actividad

Pantalla AMOLED de 1,72'' con buena resolución incluso a pleno sol.

Autonomía de hasta 21 días para olvidarte del cargador.

Diseño cómodo, ideal para entrenar o con outfits casuales.

Más de 150 modos deportivos y seguimiento de salud completo.

Razones para comprar (o regalar) la Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band

La Xiaomi Smart Band 10 es una pulsera de actividad que no se queda corta en ningún ámbito. Lo primero que le tenemos que pedir a un dispositivo así es que tenga una buena pantalla, y esta AMOLED de 1,72'' cumple con un brillo de hasta 1.500 nits y buena resolución en interior y exterior. La autonomía es otro de los principales argumentos de esta pulsera, con hasta 21 días de batería con un uso estándar.

El último requisito que debe cumplir una buena pulsera de actividad es tener modos de deporte y funciones de salud suficientes. También cumple con más de 150 opciones de ejercicio, resistencia al agua 5 ATM y sensores para medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre o la calidad del sueño.

¿Para quién es perfecta?

Son prestaciones sencillas y avanzadas al mismo tiempo, así que el perfil ideal de esta pulsera de actividad Xiaomi en oferta es muy amplio:

Personas activas que entrenan varios días a la semana.

Perfiles más sedentarios que quieren saber el número de pasos que dan al día.

Es un regalo ideal para quien quiere empezar a cuidarse y mantener parámetros de salud bajo control.

Cualquiera que no esté dispuesto a gastarse más de 100€ en un reloj inteligente.

¿Es la pulsera de actividad perfecta para ti o para regalar? Esta Xiaomi Smart Band 10 no tiene rival y demuestra por qué no necesitas un reloj inteligente. Porque cuesta menos de 40€ en AliExpress y no tiene nada que envidiar al último smartwatch del mercado. ¡Corre a por ella!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.