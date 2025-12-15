Ikea tiene la lámpara de pie que buscas para tu salón y que los interioristas ya han incluido en las tendencias para 2026

Hay tendencias reservadas para hogares grandes, otras que solo tienen sentido en casas más pequeñas, y muchas otras (las que más nos gustan) que cualquiera puede 'copiar'. Los decoradores de interiores ya han avanzado algunas tendencias para 2026 y está muy presente la lámpara de pie LAUTERS de Ikea, que lleva buena parte de este año arrasando en ventas y el año que viene va a seguir estando en el centro de la decoración.

El motivo más lógico es que esta lámpara de pie resuelve muy bien lo más básico. Ilumina cualquier espacio con una luz cálida y ambiental, sin recargar, y encaja de maravilla en estilos muy distintos. La puedes colocar en el salón, el dormitorio o un rincón de lectura y ahora estás de suerte, porque Ikea la acaba de rebajar a menos de 50€ solo hasta el 6 de enero (o hasta agotar existencias).

Top 5 características de esta lámpara en oferta

Pantalla de tela que suaviza la luz y crea un ambiente más agradable en casa.

Altura regulable que se adapta a distintos espacios.

Base de madera maciza muy estable.

Diseño limpio y neutro que puedes colocar en el salón, dormitorio o en un rincón de lectura.

Cable de 3,5 metros de largo para no depender de un enchufe.

¿Por qué esta lámpara de pie está arrasando en Ikea?

lámpara pie LAUTERS

La lámpara de pie LAUTERS arrasa en ventas por un motivo muy sencillo, y es que tiene todo lo que le podemos pedir a cualquier elemento de decoración. Por un lado, es bonita, con colores neutros y encaja muy bien en cualquier hogar. Por el otro, es funcional, tiene un cable lo suficientemente largo e ilumina cualquier espacio sin focos agresivos ni luces demasiado frías.

También suma puntos lo versátil que es, porque la puedes regular entre 119 y 151 centímetros de altura. Es la lámpara de pie ideal para poner al lado del sofá, junto a un sillón de lectura e incluso en el dormitorio como luz auxiliar. Si la quieres mover de un rincón a otro, podrás hacerlo fácilmente.

Consejos de interioristas para decorar tus espacios

Esta lámpara de pie tiene mucho sentido en espacios que necesiten una buena iluminación sin un protagonismo excesivo, según los interioristas. Por eso, aquí van algunos tips para colocarla:

Ligeramente por detrás del sofá para una iluminación ambiental agradable.

Como alternativa a una mesilla en dormitorios.

En zonas de transición, como algún rincón vacío del salón o cerca de una estantería.

¿Tienes ya el espacio perfecto para colocarla? Cuesta menos de 50€ y es uno de esos accesorios que queda de maravilla en cualquier rincón, sea como sea tu casa. El precio que tiene ahora en Ikea es la excusa perfecta, ¡date prisa!

