¿Quieres mejorar tus hábitos lectores en 2026? Este libro electrónico top ventas es la mejor excusa

¿Libro electrónico o libro en papel? Si te gusta leer o te has propuesto hacerlo más en 2026, la respuesta no está en uno u otro, básicamente porque las dos opciones pueden convivir perfectamente. Por ejemplo, seguro que te hace ilusión tener en papel ese libro que llevas tiempo esperando o alguna edición limitada con el canto en color. Pero cuando lees en el transporte público o te vas de viaje, el e-book es infinitamente más cómodo.

En un libro electrónico puedes tener tantos títulos como su capacidad te lo permita, pero desde luego que son bastantes más que los que podrías llevarte de viaje en la maleta. Así que si ya tienes propósito para 2026, tienes que fichar el libro electrónico de Bigme, ahora rebajado más de 100€ durante la Promo de Navidad de AliExpress. ¡Supercompra!

Puntos fuertes de este libro electrónico

Pantalla de 6 pulgadas con panel de papel electrónico HD para leer de manera cómoda durante horas.

Resolución de 1024x758 y 212 PPI que mejora la nitidez del texto.

Luz frontal con 36 niveles cálidos y fríos para no forzar la vista en ninguna situación.

Sistema Android abierto con acceso a Google Play y apps como Kindle.

Ventajas de comprar el e-book de Bigme vs. otras marcas

e-book Bigme

El libro electrónico de Bigme no se diferencia tanto de otros modelos a nivel físico, aunque sí lo hace en prestaciones. Para empezar, pesa solo 170 gramos, así que podrás llevarlo contigo a cualquier parte sin casi darte cuenta. Se le suma un almacenamiento interno de 32 GB (ampliable hasta a 1 TB con tarjeta TF) que te dan para miles de libros.

Hay un aspecto que buscan muchos usuarios en un libro electrónico, y es el sistema Android abierto. Es lo que te permite descargar cualquier aplicación para que tu e-book también sea compatible con archivos pdf, doc, pptx y más. También tiene Bluetooth, Wi-Fi y altavoces dobles para pódast y audiolibros.

Consejos para leer más (y mejor) en 2026

Leer más siempre es un buen propósito de año nuevo, y este libro electrónico en oferta te puede ayudar a conseguirlo. Toma nota de estos tips:

Busca un momento fijo al día, aunque sean 10 minutos. La constancia es lo que a la larga crea el hábito.

Cuando cojas más soltura, puedes leer dos libros a la vez. Uno más ligero y otro más 'profundo', así puedes cambiar si alguno te aburre y no pierdes la motivación.

Cuando estés más cansado y no te apetezca leer, tira de un audiolibro.

Utiliza las listas de lectura realistas y márcate objetivos factibles dentro del tiempo que tengas disponible y tu ritmo de lectura.

Descarga una app de lectura para apuntar los libros que quieres leer, hacer un seguimiento del progreso y valorarlos al terminar.

Este libro electrónico te puede ayudar a desarrollar tu hábito lector en 2026 y ser mucho más constante. Ahora cuesta menos de 110€ en AliExpress, así que es ideal para que te des un capricho o regalar estas fiestas a alguien con el mismo propósito.

