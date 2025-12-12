Aprovecha el código de descuento Desigual y ahorra 5 € ¡exclusivo para nuevos clientes!

Te explicamos las condiciones y cómo usar el cupón de descuento de 5 € de Desigual para nuevos clientes. Válido hasta el 31/03/2026.

Si te encanta el estilo de Desigual y quieres renovar armario ahorrando un poco más, ahora tienes disponible un nuevo cupón de descuento de 5 €, disponible solo para nuevos clientes, con el que irte de compras por menos dinero. Válido hasta marzo de 2026, te va a venir de perlas para ir preparando tus compras navideñas, para tus compras de Black Friday o incluso para las rebajas que se avecinan.

¿Y cómo funciona exactamente este cupón de descuento de Desigual? Es simple: introduciendo el código de descuento NewMedia al comprar en Desigual, ahorras 5 € en compras mínimas de 75 €. Es válido en Nueva Colección y no se puede aplicar a otras promos, ni en compras de Collaborations o Iconic Jackets. Además, solo está disponible para nuevos usuarios o recién registrados.

¿Cómo usar el código de descuento de Desigual? Guía rápida

Si quieres los 5€ de descuento en Desigual que da este cupón 2025/2026, solo tienes que seguir los pasos que te indicamos a continuación:

Crea una nueva cuenta de usuario en la web de Desigual o entra sin perfil. Selecciona los productos que quieres comprar y añádelos a la cesta. Deben ser de nueva colección y hacer un total mínimo de 75 €. Entra en la cesta de compra pulsando en su icono. En la sección "¿Tienes un código promocional?", introduce el cupón de descuento NewMedia y pulsa "Aplicar". El descuento se aplica automáticamente. ¡Disfrútalo!

¿Quién puede usar este cupón de Desigual?

Es importante recordar que este código de Desigual es para nuevos clientes. Solo puedes usarlo si eres un nuevo usuario en la web de su tienda online y tendrás que registrarte previamente para poder canjearlo.

¿Y cómo se crea una cuenta de usuario para poder aprovechar este cupón? Pues es muy sencillo:

En la web de Desigual, pulsa en el icono de perfil de usuario que hay al lado del icono de búsqueda. En la ventana emergente, pulsa en "Registrarse". Rellena los datos que se te piden: e-mail, contraseña, teléfono y fecha de cumpleaños. Después, pulsa en "Crear cuenta". Perfil creado. Ya puedes usar el cupón de descuento Desigual.

¿Qué ventajas hay al comprar en Desigual aunque no tenga cupón?

desigual2

No todo son cupones. Comprar en Desigual también tiene muchas ventajas que hacen que la experiencia sea mucho más cómoda y que se centran en dar facilidades:

Tienes 30 días para devolver gratis las prendas que hayas comprado.

que hayas comprado. El envío de tus pedidos es gratuito a partir de 50 €.

a partir de 50 €. Puedes encontrar tanto prendas como accesorios de calidad, hechos con los mejores materiales y por diseñadores top .

y por . El catálogo se renueva constantemente con grandes colaboraciones y nuevas colecciones para que tu armario siempre esté a la última.

para que tu armario siempre esté a la última. Hay una sección específica en la web Desigual de ofertas con grandes rebajas activas constantemente.

Alternativas en caso de no poder usar el cupón

Si no puedes usar el código promocional de Desigual, siempre puedes echar un vistazo a las ofertas que hay en su tienda online.

En la sección Rebajas de Desigual puedes encontrar descuentos de hasta el 30% o más en moda y accesorios. ¿Quieres un vestido largo por casi 40 € menos? ¿Buscando un jersey a rayas para el invierno por menos de 70 €? ¿Una mochila convertible con una rebaja de 24 €? Lo tienes todo y mucho más gracias a las ofertas de Desigual de este 2025.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Si tienes dudas, aquí encontrarás respuestas. A continuación tienes las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el cupón de Desigual.

¿Cuál es el código de descuento Desigual para 2025-2026?

El código de descuento Desigual para 2025-2026 es NewMedia. Recuerda que es válido hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Cuánto ahorro con el cupón de Desigual?

Al comprar en Desigual, este código promocional te da un descuento de 5 € sobre el precio final de tus compras, siempre y cuando sean productos de nueva colección.

¿Puedo usar el cupón si ya tengo cuenta?

Solo puedes usar este cupón si tu cuenta se ha creado recientemente y no ha realizado compras anteriormente.

¿Dónde se introduce el código de Desigual?

El código de Desigual se introduce en el apartado de Código Promocional que hay en la cesta de la compra, antes de proceder con el método de pago.

¿Vale este cupón durante las rebajas o promociones?

No. Este cupón de descuento no se puede acumular con otras ofertas, rebajas y/o promociones.