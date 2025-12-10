Vuelve a Ikea el espejo dorado que ha arrasado en ventas y que puedes colocar en la cómoda, el tocador o el recibidor

Los muebles de Ikea son tan reconocibles que seguramente tengas alguno en casa, o le hayas echado el ojo a través de las redes sociales. Si eres más de accesorios y de pequeños detalles, quizá te has encontrado con su espejo redondo dorado, porque ha protagonizado muchos contenidos en redes y además cada vez que Ikea lo repone, se agota.

En esta ocasión, no solo ha vuelto el stock, sino que también han bajado el precio y lo han incluido en su sección outlet. Ha pasado a costar menos de 21€ y es tan versátil que es imposible que no le saques partido. Lo puedes colocar en el recibidor para mirarte antes de salir de casa, en el baño, en tu dormitorio, en el vestidor o en mitad del pasillo. Aprovecha ahora que vuelve a estar a la venta, ¡por poco tiempo!

Lo mejor de este espejo redondo

Diseño dorado muy fino y elegante que realza cualquier mueble.

Tamaño perfecto para decorar sin ocupar mucho espacio.

Materiales resistentes y de buena calidad que se mantienen intactos con el paso del tiempo.

Lo puedes colgar en la pared o apoyado en un mueble.

Así es el espejo de Ikea que triunfa: todos los usos que le puedes dar

espejo redondo

El espejo redondo dorado de Ikea es el modelo GRYTÅS, con un diseño sencillo, elegante y un marco metálico acabado en dorado que combina muy bien con casi cualquier mueble. Queda ideal encima de cómodas, mesas, aparadores o estanterías. Y como tiene un diámetro de 40 centímetros, es fácil que encaje en espacios pequeños o medianos sin robar protagonismo al resto de la decoración.

También lo puedes colocar en el recibidor para dar más luz o como el espejo principal de tu tocador para maquillarte. Si eliges colgarlo en la pared, solo necesitas un tornillo para fijarlo. Le puedes dar tantos usos como se te ocurran.

Reseñas de este espejo dorado de Ikea

"Decora cualquier rincón. Es muy elegante y sencillo".

"Práctico al poder colgarlo o dejarlo encima de una superficie".

"El tamaño es correcto, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, y el precio es razonable. Me alegro de haberlo comprado".

¿Te imaginas lo bien que va a quedar en casa? Si ya has empezado a pensar en qué rincón lo vas a colocar, aprovecha el precio que tiene y que Ikea lo ha vuelto a reponer, porque va a volar en unos pocos días.

