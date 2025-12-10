Olvídate de los enchufes: esta es la aspiradora sin cables que mejor limpia en casa (con cabezales incluidos)
Esta aspiradora Cecotec limpia el suelo, las alfombras, la tapicería del sofá o las estanterías. ¡Y ahora está rebajada un 64% por poco tiempo!
¿Sigues teniendo en casa una aspiradora vieja, incluso una de las que todavía tienen bolsa? La tecnología ha llegado a todos los sectores en los últimos años y uno de los 'inventos' más útiles para todos los hogares son las aspiradoras sin cable, que limpian cualquier rincón sin depender de un enchufe. Tan fácil como encenderlas y elegir el modo de funcionamiento.
Si cada vez que limpias el salón tienes que ir cambiando de enchufes porque no te llega el cable, necesitas una aspiradora inalámbrica. Y si tienes mascotas o niños en casa que te obligan a limpiar casi a diario, también. Por eso, hemos fichado en PcComponentes la aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec, por ser un dispositivo top ventas y porque tiene un 64% de descuento solo por tiempo limitado. ¡Vaya ganga!
Puntos fuertes de esta aspiradora sin cable
- 160 AW de potencia real para limpiar en cualquier superficie (alfombras, moqueta, tapicería, suelo...).
- Tubo flexible que se 'cuela' debajo de los muebles o del sofá.
- Iluminación LED frontal que mejora la visibilidad.
- Autonomía suficiente para limpiar toda la casa (65 minutos en modo Eco o 20 en modo Turbo).
Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec
La aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec es sinónimo de potencia, ahora a un precio bastante accesible. Sus 600 W y los 160 AW de succión no son habituales en estos modelos sin cable, y lo agradecerás desde la primera pasada. Podrás usar tu nueva aspiradora inalámbrica en cualquier tipo de suelo, en alfombras, moquetas o tapicerías, aunque sean delicadas.
Además, incluye varios accesorios que van a hacer tu rutina más fácil, como un cepillo mixto XL HairOut, un accesorio para el pelo de las mascotas, para esquinas o dos tipos de tubos. Podrás alternar incluso entre limpiar el sofá, el suelo de la cocina o llevarte la aspiradora sin cable Cecotec al coche si lo necesitas.
¿Quién la necesita en casa?
Las prestaciones y el precio de esta aspiradora sin cable Cecotec la convierten en un dispositivo idóneo para cualquier hogar, aunque le vas a sacar aún más partido si:
- Vives con mascotas y quieres eliminar el pelo que se acumula en todas partes.
- Tienes muchas alfombras o moquetas en casa (no es fácil dejarlas limpias).
- Vives en una casa grande, incluso de varias plantas, y necesitas autonomía suficiente.
- Buscas un dispositivo fácil de usar y potente a la vez para limpiar cualquier rincón.
¿Encaja contigo? Si tienes que modernizar tu aspiradora, este modelo sin cable de Cecotec se va a convertir en tu nuevo imprescindible. ¡Por menos de 150€ en PcComponentes!
