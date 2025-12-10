Olvídate de los enchufes: esta es la aspiradora sin cables que mejor limpia en casa (con cabezales incluidos)

¿Sigues teniendo en casa una aspiradora vieja, incluso una de las que todavía tienen bolsa? La tecnología ha llegado a todos los sectores en los últimos años y uno de los 'inventos' más útiles para todos los hogares son las aspiradoras sin cable, que limpian cualquier rincón sin depender de un enchufe. Tan fácil como encenderlas y elegir el modo de funcionamiento.

Si cada vez que limpias el salón tienes que ir cambiando de enchufes porque no te llega el cable, necesitas una aspiradora inalámbrica. Y si tienes mascotas o niños en casa que te obligan a limpiar casi a diario, también. Por eso, hemos fichado en PcComponentes la aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec, por ser un dispositivo top ventas y porque tiene un 64% de descuento solo por tiempo limitado. ¡Vaya ganga!

Puntos fuertes de esta aspiradora sin cable

160 AW de potencia real para limpiar en cualquier superficie (alfombras, moqueta, tapicería, suelo...).

Tubo flexible que se 'cuela' debajo de los muebles o del sofá.

Iluminación LED frontal que mejora la visibilidad.

Autonomía suficiente para limpiar toda la casa (65 minutos en modo Eco o 20 en modo Turbo).

Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec

Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex Cecotec

La aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex de Cecotec es sinónimo de potencia, ahora a un precio bastante accesible. Sus 600 W y los 160 AW de succión no son habituales en estos modelos sin cable, y lo agradecerás desde la primera pasada. Podrás usar tu nueva aspiradora inalámbrica en cualquier tipo de suelo, en alfombras, moquetas o tapicerías, aunque sean delicadas.

Además, incluye varios accesorios que van a hacer tu rutina más fácil, como un cepillo mixto XL HairOut, un accesorio para el pelo de las mascotas, para esquinas o dos tipos de tubos. Podrás alternar incluso entre limpiar el sofá, el suelo de la cocina o llevarte la aspiradora sin cable Cecotec al coche si lo necesitas.

¿Quién la necesita en casa?

Las prestaciones y el precio de esta aspiradora sin cable Cecotec la convierten en un dispositivo idóneo para cualquier hogar, aunque le vas a sacar aún más partido si:

Vives con mascotas y quieres eliminar el pelo que se acumula en todas partes.

Tienes muchas alfombras o moquetas en casa (no es fácil dejarlas limpias).

Vives en una casa grande, incluso de varias plantas, y necesitas autonomía suficiente.

Buscas un dispositivo fácil de usar y potente a la vez para limpiar cualquier rincón.

¿Encaja contigo? Si tienes que modernizar tu aspiradora, este modelo sin cable de Cecotec se va a convertir en tu nuevo imprescindible. ¡Por menos de 150€ en PcComponentes!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.